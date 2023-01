Flor Amargo asegura que el cielo es no binario y cibernautas se burlan de ella

La cantante oaxaqueña sigue dando de que hablar con sus declaraciones sobre la comunidad no binaria.

Flor Amargo vuelve a ser tema de conversación en las redes sociales y ahora por asegurar que el cielo es no binario. La cantante hizo esta declaración en un intento más por explicarle a sus fiel séquito de seguidores este nuevo género que tanto ha escandalizado a la sociedad.

“El cielo es no binarie como yo; el cielo es sólo es el vehículo por el que transitan el día y la noche, el sol y la luna, ni es luna pero tampoco es sol, fluye y deja que las energías le llenen de estaciones”, mencionó en un video compartido en su cuenta de Twitter, el cual ya supera las 200 mil reproducciones.

Yo soy como el cielo NO BINARIE el cielo es trans pic.twitter.com/IyoPPCEXpd — Flor amargo (@FlorAmargo) January 10, 2023

Asimismo, la intérprete de ‘Tiempo’ asegura que el término mujer es un invento de un hombre blanco privilegiado. Finalmente, ella recurre a su ejemplo para reiterar que es una persona no binaria: “Yo soy trans no binarie, a mí no me encajen en dos, yo soy un cielo, ni día ni noche, ni sol ni luna, soy todo”.

Rompe en llanto ante críticas

Sus recientes declaraciones han desatado una ola de fuertes críticas en su contra.

Las recientes declaraciones de la cantante han provocado que pierda miles de seguidores en las redes sociales y que desate una ola de duras críticas en su contra. Pese a que dicha situación comienza a afectarle, ella deja en claro que seguirá firme en su deseo de defender a la comunidad no binaria.

“La gente se me ha ido encima por usar lenguaje inclusivo: ‘ese no es el lenguaje español’, ‘no existen las personas no binarias’. No existo, nunca existí para la sociedad, nunca existe, o sea, ¿me están diciendo que no existo? ¡claro que existo! Soy no binarie, ni hombre ni mujer, soy un alma”, declaró Flor Amargo al borde del llanto.

¿Qué edad tiene Flor Amargo?

Pese a las críticas y polémicas, la cantante es muy popular en las redes sociales.

Emma Mayte Carballo Hernández, mejor conocida como Flor Amargo, nació el 25 de febrero de 1986, por lo que ahora tiene 36 años de edad. Recordemos que la cantante originaria de Asunción Nochixtlán, Oaxaca inició su carrera artística en 2010 y hoy en día se ha convertido en una celebridad de las redes sociales.

