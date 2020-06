Floor is Lava: ¿Quiénes son las chicas SD?

El programa número uno en Netflix hoy es Floor is Lava. El gracioso programa de juegos le pide a los equipos de adultos que jueguen una versión hiperrealista del juego de parkour infantil pero completo con lava "real". (No se preocupe: es solo líquido rojo, no el material volcánico).

Si bien la mayor parte de la serie presenta equipos de compañeros de trabajo, miembros de la familia y pastores juveniles, un equipo en el piso es Lava destaca. En el Episodio 10 de Floor is Lava, conocemos a SD Babes, un trío de personas influyentes que deslumbran con su trabajo en equipo y su atletismo frente a algún tipo de edición embarazosa.

Pero, ¿quiénes son las chicas SD en la vida real y dónde puedes seguir a las SD Babes en Instagram? Aquí está todo lo que necesita saber sobre las estrellas emergentes de Floor es Lava.

¿Quiénes son las Chicas SD o "SD Babes"?

Las chicas SD son profesionales del fitness con sede en San Diego que afirman que se conocieron a través de Instagram y varios eventos de salud. Según sus perfiles, la instructora de fitness Keara McCullough es la fundadora de Babes Who Sweat y The Sweat Crew, Kayleigh Clark es la directora de operaciones y cofundadora de Clear Stem Skin Care y copresentadora del podcast Balancing Your Hustle, y Olivia Taylor es artista, madre soltera y "amante de la ciencia".

Floor is Lava: ¿Quiénes son las ardientes chicas SD?

Desde su introducción, las SD Babes reproducen los clichés de los influencers de instagram, se ponen equipos de yoga combinados de color rosa y negro, usan palos para selfies y hablan sobre hábitos de salud. Sin embargo, una vez que entran en la competencia, está claro que los SD Babes son grandes rivales.

SD Babes en Floor is Lava

Entre los músculos de Keara, la increíble flexibilidad de Olivia y la fuerza de la parte superior del cuerpo de Kayleigh, las SD Babes demostraron que el atletismo se presenta en muchas formas. Más importante aún, tenían una comunicación increíble.

Con cada nuevo desafío, se veían mutuamente y ofrecían consejos muy sabios. Al final, las tres SD Babes no solo terminaron el curso, sino que vencieron a un equipo de culturistas y ratas de gimnasia, el Gain Squad.

Tal vez te interese.- ¿Quién fue Tim Sullivan? 'Floor Is Lava' rinde homenaje al difunto productor

Todo demostró que, sí, las influencers podrían tener una mala reputación, pero muchos de ellos caminan por la caminata de acondicionamiento físico incondicional, así como hablan la charla inspiradora y cursi.