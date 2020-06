Floor is Lava: Conoce a Keara Christine ¡Súper HOT!

Floor is Lava es el nuevo reality show de Netflix que está siendo todo un éxito en el mundo entero ya que la plataforma de streaming decidió innovar en su contenido y salir de su zona de confort de series y películas transformando el juego infantil llamado "el suelo es lava" en un gran programa que ha mantenido a todos al filo del asiento.

Keara Christine la más hot de Floor is Lava

Durante estos capítulos pudimos conocer a tres hermosas mujeres llamadas las chicas SD o "SD babes" quienes son influencers fitness de instagram y viven en San Diego California. Según narraron en el show, estas tres jóvenes hermosas afirman que se conocieron en instagram y así decidieron inscribirse al reality show de Netflix.

La instructora de fitness Keara McCullough es la fundadora de Babes Who Sweat y The Sweat Crew, Kayleigh Clark es la directora de operaciones y cofundadora de Clear Stem Skin Care y copresentadora del podcast Balancing Your Hustle, y Olivia Taylor es artista, madre soltera y "amante de la ciencia".

Las tres son muy hermosas pero el público de Floor is lava en las redes sociales comenzó a buscar a Keara McCullough, una de estres tres bellas participantes y aquí te tenemos su cuenta de instagram para que vayas a seguirla y te deleites la pupila con sus increíbles fotos y videos sobre su vida fitness.

Su cuenta de instagram es keara.christine

Tal vez te interese.- Floor is Lava: ¿Quiénes son las ardientes chicas SD?

Keara actualmente cuenta con casi 10 mil seguidores pero estamos seguros que en cuanto más gente vea este reality show, seguirán incrementando sus fans ya que su estilo es único además que es realmente hermosa fisicamente.