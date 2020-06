Floor Is Lava: ¿Quién es Rutledge Wood, el anfitrión del programa de Netflix?

El nuevo programa de competencia de Netflix, Floor is Lava, es exactamente lo que parece: tres equipos tienen que completar varias pistas de obstáculos mientras evitan el suelo, al igual que en el juego de la infancia pero con "lava" real. Si caes, estás fuera.

Pero afortunadamente para los concursantes, el anfitrión de Floor Is Lava, Rutledge Wood, está acostumbrado a estar en situaciones de alto estrés.

¿Quien es Rutledge Wood?

Los espectadores pueden reconocer a Wood del Top Gear USA del canal de Historia, que fue el anfitrión de 2010 a 2016, o de los programas de comida Super Southern Eats y Southern and Hungry, que fue co-anfitrión con Damaris Phillips. Más recientemente, Wood ayudó a presentar la serie de realidad virtual Netdrix Hyperdrive, que sigue a los corredores callejeros mientras realizan grandes acrobacias en autos engañados.

Los autos y el Sur son temas comunes en el trabajo de Wood, lo cual tiene sentido dado que es un comentarista de NASCAR de Birmingham, Alabama. Según su sitio web, Wood se mudó de Alabama a Peachtree City en Georgia, donde se graduó de la escuela secundaria y luego se especializó en marketing en la Universidad de Georgia.

Rutledge Wood es conocido en Estados Unidos por sus conducciones deportivas.

Wood comenzó a trabajar para la red de televisión SPEED (que desde entonces ha sido renombrada como Fox Sports 1) después de encontrar la lista de empleos en Craigslist en 2005. "Cuando comencé, no sabía mucho sobre NASCAR , pero me enamoré rápidamente ", dijo Wood al sitio. "Es difícil creer que haya estado en la carretera con NASCAR tanto tiempo, pero ha pasado volando".

Incluso su actuación como coanfitrión en Top Gear surgió inesperadamente. "Lo creas o no, un día recibí una llamada al respecto", dijo Wood a Skirts and Scuffs. "Una buena mujer de Nueva York me preguntó si estaría dispuesto a hablar con un productor de la BBC sobre un programa que estaban produciendo. Resultó ser Top Gear, y todavía no puedo creer que pueda conducir algunos de los autos que hago. Es realmente un sueño hecho realidad ".

Floor is Lava está muy lejos de los autos de carrera o la cocina sureña, pero Wood es el anfitrión perfecto. Si está familiarizado con la atmósfera de alto estrés en una pista de carreras como el Talladega Superspeedway, entonces organizar un espectáculo con una carrera de obstáculos es un juego de niños, literalmente.