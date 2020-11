Fire force: 10 datos interesantes sobre Maki Oze

Aunque Fire Force no se ha incendiado como un anime nuevo de la misma manera que My Hero Academia o ha sido ordenado como el "Rey de Shonen" por licenciantes como Black Clover, eso no significa que el espectáculo no sea bueno. Y la base de todo buen espectáculo son los grandes personajes que a la gente le gusta ver interactuar y averiguar cómo manejar los desafíos de la historia.

Y uno de los mejores personajes de Fire Force es Maki Oze, una de las protagonistas dentro de la Octava compañía. Ella proporciona apoyo dentro y fuera del campo, ayudando a los novatos a establecerse mientras es una de las mejores personas para luchar contra los Infernales. ¿Pero cuánto sabemos de ella?

10. Fue la primera en unirse a la Octava

Maki Oze de Fire Force

La 8º Compañía Especial de Bomberos fue formada por Hinawa y Akitaru por una multitud de razones, jefes de asegurarse de poner a descansar con respeto a los infernales. Pero también fueron hechos para investigar a las otras compañías y aprender la "verdad" detrás de su existencia.

Debido a eso, Akitaru necesitaba un grupo especial de personas que pudieran trabajar para ellos sin temor a ser corrompidos. Debido a la naturaleza de Maki, esto la llevó a ser la primera persona reclutada en la Octava Compañía.

9. Originalmente estaba en el ejército de Tokyo

Maki de Fire Force

El padre de Maki es Danrou Oze, un hombre que trabaja en las operaciones militares del Ejército de Tokio, y también alguien que se enorgulleció de ver a Maki unirse al Ejército de Tokio. Sin embargo, a Maki simplemente no le gustaba la idea de usar sus poderes para herir a otras personas, y como resultado, ella finalmente dejará el ejército.

Sin embargo, durante ese tiempo trabajó bajo Takehisa Hinawa, un hombre que dejo el ejército por sus propias razones. Hinawa formaría la 8ª Brigada Especial de Bomberos con Akitaru Obi, y buscaría reclutar a Maki debido a su relación en el pasado.

8. Sputter y Flare

Los poderes de Maki

Como usuario de llamas de segunda generación, Maki nunca es capaz de usar fuego por su cuenta. Esto probablemente funciona para mejor, porque cada vez que Maki se expone a las llamas ella está constantemente haciendo las mismas dos creaciones con el fuego: dos pequeñas lindas bolas de fuego conocidos como Sputter y Flare.

Se parecen más a los Pokémon que a los Infernales con los que los bomberos luchan a lo largo del programa. Sin embargo, el teniente Hinawa es bastante estricto acerca de la idea de que los bomberos nunca deben jugar con fuego y destruye Sputter o Flare tan pronto como se hacen fuera del campo de batalla.

7. Ama las novelas románticas

Iris y Shinra de Fire Force

La característica más distintiva de Maki es su amor por el amor. Maki tiende a tener gafas de amor, y le gusta la idea de que el romance se desarrolla en el mundo real de la misma manera que lo hace en sus novelas románticas.

Ella no parece estar terriblemente interesada en la idea del romance para sí misma, pero siempre lo señala cuando está ocurriendo con otras personas. Por ejemplo, cuando Shinra salvó a su compañera Iris en una misión y la cargó, Maki se preguntó si Iris había encontrado su amor verdadero. Quizás un día Maki pueda vivir la fantasía romántica que sueña para otras personas.

6. Su actriz de voz es una novata

Actriz de voz de Maki Oze

Por lo general, con grandes producciones como Fire Force (que recibió una garantía de 52 episodios), tendemos a ver más talento de voz veterano. La mitad de los personajes serán expresados por mujeres y hombres que hemos visto en innumerables otros programas, haciendo su experiencia más grande que nunca.

Pero en el caso de Maki, ella en realidad no tiene eso su actriz de voz. Su actriz de voz en ingles es Sarah Roach, que ha hecho en gran medida partes de voz más pequeñas hasta ahora. Mientras tanto, su actriz japonesa es Saeko Kamijou, y esta es la primera vez de Kamijou en una serie.

5. Le gusta la adivinación del futuro

Fire Force Maki

Una de las cosas que hemos aprendido sobre Maki a través de su perfil de personaje en el cuarto volumen del manga es que le gusta adivinar el futuro. Esto concuerda con el amor por el romance de Maki. Le gusta la idea de decir la fortuna porque entonces ella puede ver en la vida de la gente y averiguar quién se va a casar y cuándo la gente encontrará a sus almas gemelas.

Por supuesto, también le gusta mirar las estrellas, lo que también podría encajar en su afición de adivinación. Las estrellas han decidido durante mucho tiempo quién pertenece a quién, y el dominio de Maki de la observación de estrellas podría combinarse con su amor por el romance y la adivinación para un día transformarla en una creadora de parejas.

4. Le tiene miedo al teniente Hinawa

Maki y Hinawa de Fire Force

Independientemente de lo poderosa que sea Maki, esto no parece importar cuando se trata de su relación con cierta otra persona en el equipo.

Maki está absolutamente aterrorizada del teniente Hinawa, demostrando cómo reacciona inmediatamente a las órdenes de él. Más que nada, esto parece suceder debido a la actitud seria de Hinawa y cómo no parece aceptar nada menos que lo mejor de cada miembro de la Fire Force.

3. Es muy trabajadora

Maki Oze

Una cosa que hemos aprendido sobre Maki es lo duro que está dispuesta a trabajar. Ella ha demostrado ser capaz de vencer a Arthur y Shinra al mismo tiempo, pero no es sólo por sus poderes.

Después de que Hinawa explica cómo él y Obi idearon la idea de crear la 8ª Compañía de Fire Force, él explica que incluso cuando conoció a Maki ella estaba poniendo dos veces el trabajo de cualquier otra persona que estuviera en su mismo nivel de experiencia. Así es como logró desarrollar su físico atlético y su control sobre los poderes.

2. No la llames Gorila Ciclope

El apodo divertido de Maki

Maki es muy sensible acerca de su cuerpo, que es un poco más muscular que la mayoría de las otras mujeres que la serie Fire Force ha mostrado hasta ahora. Como resultado, ella tiende a malinterpretar cada insulto dirigido a ella como una cosa: ser llamada un "cíclope gorila".

Al escuchar esto (a pesar de que nadie la ha llamado así), Maki tiene una tendencia a atacar a quien la insultó, lo que resulta en una experiencia bastante dolorosa, ya que ella es fácilmente uno de los miembros más fuertes del equipo.

1. Puede controlar el fuego de otras personas

Habilidades de Fuego de Maki Oze

Maki es llamada una "bruja" cuando se hablan de sus habilidades debido al tipo de poder que tiene. No sólo es talentosa en combate mano a mano, sino que también es una usuaria de fuego de segunda generación. Para la mayoría de la gente, esto sólo significa que son capaces de controlar y manipular el fuego en lugar de generarlo.

TE PUEDE INTERESAR: Fire Force: El sexto pilar despierta su Adolla Burst y surgen nuevas amenazas

Pero Maki también es capaz de encender o apagar las habilidades de un usuario de fuego de tercera generación, lo que le facilita tomar victorias decisivas sobre ellos en combate. Es este poder especial que le permitió enfrentarse a Shinra y Arthur con facilidad.