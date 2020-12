¿Fire Force tendrá tercera temporada de anime en 2021?

Fire Force es una serie de manga shōnen japonesa escrita e ilustrada por Atsushi Ōkubo. También se conoce como En'en no Shōbōtai, que literalmente significa "Cuerpo de extinción de incendios en llamas". La primera temporada de anime salió a la luz el 5 de julio de 2019 y duró 24 episodios.

La serie no pudo funcionar tan bien en la comunidad del anime. Y, por lo tanto, no logró llegar a la cima. Pero, todas estas quejas y comentarios de odio sobre la primera temporada fueron descartados cuando llegó la temporada 2. No solo el valor de producción general mejoró mucho, sino también su ejecución, su creatividad e incluso su caracterización.

Los críticos quedaron impresionados con la configuración general de la segunda temporada. Tan pronto como concluyó Fire Force 2, todos los ojos se fijaron en la siguiente producción de anime. Pero, lamentablemente, no se habían anunciado noticias confirmadas de la tercera temporada.

Sobre la tercera temporada de Fire Force

En el momento de escribir este artículo, los estudios de animación de David Production no han renovado oficialmente Fire Force para una tercera temporada. Si bien es posible que el equipo de producción aún no haya confirmado una renovación oficial, es muy probable que el anime regrese para Fire Force Season 3.

La razón de esto es que las renovaciones de anime tienden a depender de dos factores; popularidad y material de origen. Y esta serie actualmente satisface ambos criterios. Según las fuentes, el manga probablemente terminará con el volumen 30.

Cada temporada de Fire Force ha adaptado alrededor de 10 volúmenes del manga (con la temporada 2 alcanzando el volumen 20), lo que significa que hay suficiente material fuente para una temporada final del anime.

Si el volumen 30 del manga Fire Force se lanza a principios de 2021, los fanáticos podrían esperar que la temporada 3 se estrene a finales de 2021. La Verdad Noticias te recomienda que no te preocupes, ya que tan pronto como salga una nueva fecha confirmada o de lanzamiento, serás el primero en saberlo.

¿Dónde ver la temporada 3 de Fire Force?

Puedes ver todos los episodios de la temporada 1 y la temporada 2 de Fire Force en Funimation, Amazon Prime y Hulu. También puede disfrutar ambas temporadas en Crunchyroll con su audio japonés original y subtítulos en inglés.

