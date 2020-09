Finneas revela cuándo podría lanzarse el próximo álbum de Billie Eilish

Fue un escenario de buenas y malas noticias cuando Finneas se sentó con el Herald-Sun de Australia para una entrevista sobre la vida durante el encierro y sus próximos planes musicales. El cantante se disculpó por llegar tarde, pero tenía la mejor razón: "Estaba grabando con Billie Elish", le dijo al periódico.

El comentario de Finneas dejó en claro que él y su hermana están trabajando duro en el seguimiento de la ganadora del Grammy Álbum del año (When We All Fall Asleep, Where Do We Go?). "Billie Eilish y yo estamos a toda máquina en su próximo álbum, también estoy trabajando en mi propio disco", reveló.

hablando sobre la alegría de finalmente mudarse de la abarrotada casa de la familia y grabar en su nueva casa de Los Ángeles. "No he sufrido en absoluto debido a mi separación (de la familia). Billie y yo podemos trabajar individualmente, y también estoy trabajando de forma remota con otros artistas”, dijo Finneas.

La cantante de 18 años y Finneas lanzaron dos canciones este año, "My Future" y el tema de James Bond, "No Time to Die". Finneas también lanzó recientemente su canción en solitario, "What They'll Say About Us", pero ¿qué pasa con el álbum de Billie? "El álbum de Billie, y el mío, no se lanzarán en la pandemia", dijo.

"Tengo un deseo desesperado de no lanzarlos durante el COVID-19. Quiero que sea el álbum que todos bailan en las calles", mencionó Finneas. Mientras tanto, el hermano de la intérprete de “Bad Guy” dijo que está feliz de usar sus redes sociales para recordarles a los jóvenes estadounidenses que voten en las elecciones.

"El argumento en Estados Unidos de que los artistas deben mantenerse al margen de la política murió cuando un artista se convirtió en presidente. Puedes ser partidario de Trump y escuchar mi música, pero si me estás siguiendo en Instagram probablemente no te gustará lo que ves”, dijo Finneas durante la entrevista.