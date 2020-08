Finneas, hermano de Billie Eilish lanza versión de lujo de “Blood Harmony”

A menudo vemos a Billie Eilish con su hermano y productor Finneas Baird O'Connell, pues esto rápidamente se ha convertido en sinónimo de su éxito. Además de trabajar incansablemente para producir los álbumes, el joven de 22 años acompaña a su hermana en cada etapa de su carrera.

De igual forma, hemos visto a Finneas junto a la cantante durante las entrevistas y en el escenario durante los conciertos. Los fans lo ven como una parte fundamental e integral de su hermana; es decir, hasta ahora. Ha salido por su cuenta y ha establecido su propio camino en la industria de la música.

En pleno 2020 está irrumpiendo en la escena con algunos sonidos frescos e increíblemente únicos que hacen que los fans quieran más. “Blood Harmony” es su EP debut (juego extendido) y lo acaba de lanzar por primera vez en su página de Instagram.

Versión de lujo de “Blood Harmony”

Los sonidos de este EP son notablemente diferentes de lo que los fanáticos esperan de Finneas. Su voz conmovedora es suave y aterciopelada, mientras que sus canciones son instantáneamente pegadizas. Los ritmos te mantendrán en movimiento; a pesar de que algunos contenidos son oscuros y están llenos de pensamientos profundos.

Su música en sí se siente liviana y edificante. Cada canción está tejida con letras cristalinas. A diferencia de las letras borrosas y apagadas presentadas por otros artistas, no hay necesidad de profundizar en línea para descifrar los significados detrás de las canciones que Finneas canta.

Con el corazón en la manga, su ritmo fluye y su voz suave cuenta una historia que al instante parecerá familiar y cómoda. El EP incluye canciones profundas y significativas que incluyen Shelter, I Lost A Friend, Lost My Mind y I Don't Miss You At All. Los fans también disfrutarán de Partners in Crime, Let's Fall In Love For The Night, Die Alone y Break My Heart Again.

Música con sonidos únicos

Cada canción contiene recuerdos, conexiones muy profundos y significativos para Finneas. Él ya ha ganado cinco premios Grammy y ya tiene un patrimonio neto estimado de $ 5 millones. “Blood Harmony” se lanzó inicialmente en octubre de 2019 y este lanzamiento extendido que aparece únicamente en su cuenta de Instagram, es lo más reciente de sus grandes éxitos.

Demostrando que el éxito realmente corre en esta familia, su popularidad actual y sus próximas aventuras indican que Finneas acumulará premios a un ritmo acelerado en el futuro. Los fanáticos han respondido favorablemente a su debut como solista, pero no temas, él tampoco tiene intenciones de abandonar la carrera de su hermana Billie Eilish.