Finalista de Miss Universo Nueva Zelanda de 23 años, Amber-Lee Friis, se suicida

La comunidad del concurso de belleza está de luto por la pérdida de una de las suyos. La ex finalista de Miss Universo Nueva Zelanda, Amber-Lee Friis, falleció a principios de esta semana a causa de un suicidio a sus 23 años de edad.

Amber-Lee Friis muere a sus 23 años de edad

"Es con inmensa tristeza que reconocemos el repentino fallecimiento de una bella y talentosa, Amber-lee Friis", compartió The Talent Tree en Facebook. "Amber-Lee fue una de nuestras modelos originales para The Talent Tree y finalista en Miss Universe NZ 2018 (Miss World New Zealand)".

La agencia boutique, que representa una comunidad de talentos muy unida, agregó que "nuestras sinceras condolencias a la familia y amigos de Amber-Lee. R.I.P, hermosa muchacha" tras darse a conocer la noticia de su suicidio.

Poco después de que se revelara la noticia, muchos en el mundo del concurso comenzaron a expresar sus condolencias a la modelo.

"Nuestras más sinceras condolencias a los amigos y whānau de Amber-lee Friis, a quienes acabamos de enterarnos de The Talent Tree", compartió Miss World New Zealand en Facebook. "Continúa brillando, Amber-lee, tal como te recordamos."

Miss Universo despide a Amber-Lee Friis

El CEO de Miss Universo Nueva Zelanda, Nigel Godfrey, también compartió buenos recuerdos del talentoso finalista.

"Era una fuerza a tener en cuenta", recordó Nigel. "Era luchadora, definitivamente no tomó prisioneros, pero era un alma hermosa y sabías al 100% lo que recibías. Era genuina, honesta y tenía una energía que pocos poseían, su corazón definitivamente estaba en el lugar correcto". Nos gustó y la respetamos y estábamos muy orgullosos de llamarla amiga, mucho después de que la competencia hubiera terminado".

Amber-Lee Friis muere a sus 23 años de edad

"Amber Lee cambió su vida, y de hecho su experiencia con nosotros, y una fuerza increíblemente positiva para el bien. En los años transcurridos desde que ha sido leal y solidaria y valoramos eso por encima de todo. Trágicamente falleció ayer, el mundo está un lugar menor sin ella en él ", continuó Nigel. "Tenía mucho más que dar y es una terrible tragedia que no esté aquí para darse cuenta de su potencial ilimitado. RIP Amber Lee nos has dejado muy, muy pronto".

Los detalles que rodean su muerte siguen siendo limitados en este momento, pero se especula que la muerte de la ex- finalista de Miss Universo en Nueva Zelanda fue un suicidio.

Te puede interesar: El día que se realizó Miss Universo en Cancún ¡impactante historia!

A pesar de que encontró éxito en los concursos de belleza, Amber-Lee se abrió sobre la intimidación durante su infancia.

"Recuerdo estar sentada en mi habitación una noche y pensar lo difícil que podría ser la vida", compartió una vez. "A temprana edad sientes que el mundo te pesa sobre los hombros".

Amber-Lee continuó: "Era como una oveja perdida antes de comenzar a escribir objetivos y comenzar a centrarme en lo que quería hacer. Me sentí atrapado e indefenso. Nadie tiene que sentirse así".