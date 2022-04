Final de Exatlon All Stars sería en vivo, rumores afirman que habrá trampa

Luego de una larga travesía llegó la final de Exatlon All Stars, misma que será transmitida en vivo el próximo domingo 1 de mayo y en la que Mati Álvarez, Heliud Pulido y Koke Guerrero, estarán disputándose el máximo trofeo que otorga el programa.

Previamente en La Verdad Noticias dimos a conocer todos los detalles de la eliminación de David Juárez ‘La Bestia’ el pasado viernes 29 de abril, uno de los favoritos del público para convertirse en campeón, pero nuevamente y pese a sus esfuerzos, no pudo lograrlo.

El canal de Mago Cósmico informó que la gran final de la sexta temporada se dividirá en diferentes circuitos, mismos que serán cortos y en una estación distinta; el participante que gane tres veces, se quedará con el triunfo del circuito.

Aquí mismo adelantamos a los atletas que llegaron a la Gran Final, y se cumplió, aunque aún queda una incógnita.

Final de Exatlón All Stars se transmitirá en vivo

El programa promete mucho en la gran final

Cabe aclarar que una parte de los duelos finales ya fueron grabados por lo que solo queda el último que es el final y que será totalmente en vivo, además de que hay algunas situaciones que están causando conflicto en redes sociales:

Mati Álvarez será totalmente dominante en las batallas

Habrá algunas modificaciones de reglas y circuitos a última hora, lo que es considerado como trampa por muchas personas

La semifinal de Exatlon dio mucho de qué hablar entre los usuarios de redes sociales, ya que el hecho de que se hayan hecho así las cosas.

¿Cuándo termina Exatlon All Star 2022?

El programa llegó a su fin luego de más de dos meses

La final se transmitirá el 1 de mayo a las 21:00 horas por la señal de Azteca ONU y por primera vez desde que empezó la primera temporada, habrá una larga pausa hasta que se estrene una nueva entrega del programa.

Mucho se ha dicho que Heliud Pulido podría ser el campeón de Exatlon All Stars, aunque esta teoría podría no cumplirse, pues aparentemente él no ganará.

