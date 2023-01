Filtran video de show privado de Karely Ruiz, así entretiene a sus clientes

Se filtra video de show privado de Karely Ruiz, así entretiene a sus clientes

Karely Ruiz, quien apenas tiene 22 años de edad, es la sensación en redes sociales por su sensual contenido en OnlyFans.

Para sacarle provecho a su belleza, la también influencer vende eventos privados en donde baila y muestra sus hermosas curvas.

La regiomontana es la sensación en estos eventos nocturnos, si no has podido asistir a uno de ellos, en La Verdad Noticias te compartimos con lujo de detalle todo lo que se vive ahí.

Así baila Karely Ruiz en eventos privados

Karely Ruiz en show privado.

Muchos conocen a Karely Ruiz por ser una famosa creadora de contenido para adultos, la cual se viralizó rápidamente por sus fotografías y videos que vende en la plataforma de OnlyFans.

Además de este fuerte ingreso económico, la regiomontana también asiste a diversos eventos nocturnos en donde es la sorpresa de la noche; ya sean cumpleaños o cualquier otro espectáculo.

En TikTok circulan algunos videos de esta guapa mujer donde se ve lo que hace cuando es contratada en eventos privados.

Sensualmente y con una lencería negra diminuta, se puede ver a Karely mientras baila súper sexy en un tubo.

Los comentarios sobre este video no se hicieron esperar, algunos con cierto sarcasmo pero otros halagando a la influencer.

"Mis respetos para las chicas que bailan está demostrado que no todas pueden hacerlo", "No ni en sueños corporativos haría una posada, así no te preocupes amor jamás, jamás", "Que tentación, el no tocar debe ser una fuerza de voluntad increíble", escriben las redes sociales.

¡Echa un vistazo al vídeo de Darksideleds / Adrian Villa! #TikTok https://t.co/zkfqlyU6HL — Zacil Pérez (@zacil_perez) January 25, 2023

En estos momentos, Karely Ruiz se encuentra de viaje por Europa, disfrutando un momento de relajación y tranquilidad.

Te puede interesar: Karely Ruiz anuncia ardiente colaboración con Babo en OnlyFans.

¿Cuánto sale una noche con Karely Ruiz?

La regiomontana cobra miles de pesos por asistir a eventos privados.

De acuerdo con lo publicado en redes sociales, información no confirmada por Karely Ruiz, para asistir a un evento cobra entre los 10 mil a los 20 mil pesos, según el lugar.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram