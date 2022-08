Filtran video de la pelea entre Frida Sofia y su vecina ¿Podría ir a la cárcel?

Filtran video de Frida Sofía siendo interrogada por la policía de Miami.

La hija de Alejandra Guzmán, Frida Sofía ha sido arrestada en Estados Unidos en cuatro ocasiones, una de ellas denunciada por asalto y agresión a una vecina, aunque el hecho tuvo lugar hace varios años, se ha filtrado un video del momento en que fue interrogada por la policía, donde se observa las marcas que lleva la víctima.

En La Verdad Noticias te dimos a conocer que fue en 2019 cuando Frida Sofia fue señalada de agredir a su vecina, sin embargo la demanda sigue en curso y será el septiembre de este año que se dicte una sentencia, misma por la que podría ir a prisión.

La filtración del video, vuelve a generar polémica para la hija de Alejandra Guzmán, quién ha acaparado los chismes de la farándula, debido a sus constantes peleas.

¿Qué pasó con Frida Sofía hija de Alejandra Guzmán?

¿Qué pasó con Frida Sofía?

Fue el canal de Youtube ‘¡Siéntese quien pueda!’, quienes difundieron el video, donde se observa a la presunta víctima identificada como Andrea Wilson, contando lo sucedido a la policía.

Según su testimonio, la hija de Alejandra Guzmán se enojó cuando le pidió que salieran a comprar arepas, ya que Andrea Wilson, se encontraba en el departamento de Frida Sofia, pues además compartían una amistad.

“Yo acababa de llegar..Yo le digo: ‘Oye, yo quiero ir a comprar unas arepas’ y me respondió ‘Ay, put…’, y me empezó a decir varias palabras”, contó mostrando los rasguños que tenía en la cara.

Poco después, se observa a la policía subir hasta el departamento de Frida Sofia, quién da su propia versión, asegurando que fue su vecina la primera en agredir:

“Todo empezó porque ella me dijo, ‘¿por qué no vas a salir? ¿Por qué eres tan antisocial? ¡Claro, por gente como tú…!’ Levanté el brazo y le dije, ‘¡vete de mi casa! ¡Te vas ahora mismo!’ Y se me vino encima con la mano así”, contó Frida Sofía.

¿Frida Sofía podría ir a la cárcel?

¿Frida Sofía podría ir a prisión en Estados Unidos?

En aquel momento se levantó el reporte, mismo que terminó en cargos para Frida Sofía, quién enfrentará a la justicia en septiembre de este 2022, por los cargos de asalto y agresión.

Si la hija de Alejandra Guzmán, Frida Sofia es declarada culpable, podría pasar hasta dos años en prisión, aunque recordemos que no es el único problema legal que enfrenta en Miami, Estados Unidos.

