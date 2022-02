Filtran video de The Weeknd besando a una amiga de su ex, Bella Hadid

The Weeknd celebró su fiesta de cumpleaños por todo lo alto en Las Vegas, en el evento el cantante fue captado besando a Simi Khadra, con quien se le vincula desde abril de 2021.

Los rumores sobre su relación se intensificaron a principios de 2022, cuando se les vio cenando juntos. Pues con este video que circula en las redes sociales se confirma que entre ellos hay algo más que una amistad. Las imágenes no dejan lugar a dudas, pues aparecen en una actitud muy cariñosa.

¿The Weeknd y Simi Khadra son novios?

Ni The Weeknd, ni Simi se mostraron tímidos a la hora de mostrar su cariño a los presentes, aunque curiosamente llevaban gafas de sol dentro del local. El vídeo del momento ha sido publicado por TMZ, y los fans se sorprendieron ya que el cantante había sido vinculado con Angelina Jolie.

Simi Khadra es la hermana gemela de Haze. Su familia trabaja en la industria de la moda y tiene tiendas de lujo en los Emiratos Árabes Unidos. Trabajan como DJs en las fiestas más lujosas. Se mueven en un ambiente muy exclusivo, durante mucho tiempo estuvieron relacionados con las Kardashian.

Lo más curioso es que Simi fue amiga de Bella Hadid, la ex de The Weeknd, durante algún tiempo. Todo indica que la amistad entre ellos se rompió en abril de 2021, cuando comenzaron a surgir los primeros rumores de una relación entre The Weeknd y Simi. Todo esto no le cayó bien a la modelo y dejó de seguirlos a ambos en Instagram.