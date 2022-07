Filtran vídeo de Kate del Castillo borracha; ¡HASTA VOMITÓ!

Kate del Castillo fue captada este viernes 23 de julio asistiendo al concierto de Bronco en Los Ángeles al que acudió junto a sus amistades.

La famosa y sus amigas documentaron su asistencia al concierto compartiendo una serie de videos e historias en sus perfiles de Instagram, por lo que fueron vistas en primera fila del concierto.

Según testigos la famosa estaba disfrutando del concierto del grupo, e incluso cantó varias canciones de Lupe Esparza y compañía, sin embargo un vídeo habría filtrado a la artista supuestamente pasada de copas.

Según la usuaria chamonic3, especializada en noticias del espectáculo, la famosa actriz estuvo bebiendo alcohol y se le habrían pasado tanto los tragos que inclusive vomitó en pleno concierto..

“ que vergüenza , ami si me diera vomitarme en un concierto , pero pues suele pasar “Si no la controlan que no tomen” escribió .