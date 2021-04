Filtran video de Danna Paola cocinando en el 2011 y la comparan con Anahí

Danna Paola está en la mira de los internautas de nueva cuenta debido a un simpatico video del año 2011 en donde se le observa cocinando un par de hamburguesas de portobello y preparando agua de pepino. Los internautas comenzaron a comparar esta grabación con la de Anahí en donde prepara enfrijoladas con tortillas de nopal.

Los internautas también comentaron que en ese entonces Danna aún conservaba su lado inocente y tierno además de un look que la hacía ver más tierna. Por otra parte la famosa actriz que interpretó a Lucrecia en Élite, compartió con los televidentes que estaba estudiando gastronomía así que en youtube muchas personas agradecieron que no terminara de estudiar la carrera y se dedicara a la música.

Así lucía Danna Paola en el 2011

Filtran video de la cantante cocinando en el 2011

"Agradecido con el destino que no estudiaste gastronomía de haber sido así no tendríamos todo el arte que nos diste", le comentó uno de sus fans, afirmando que la música de Danna es una joya y que si se hubiera dedicado a la gastronomía no la conoceríamos como la diva que es actualmente.

"Patito" cocinando en el 2011

Aquí abajo te dejamos la grabación para que compares el look de Danna del año 2011 al que tiene en pleno 2021. ¡Realmente parece otra persona! Dale click aquí abajo para verla cocinar como toda una experta.

Video de Danna Paola cocinando

En los comentarios de Youtube, muchas personas le dijeron a Danna que sin duda le fue mejor que a Anahí con sus enfrijoladas a pesar que rápidamente se nota que no es una experta en la cocina. ¿Qué opinas de este video? Deja tu opinión en los comentarios si crees que Danna lo hizo mucho mejor que Anahí.

