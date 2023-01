Filtran video de Bad Bunny siendo agredido por los fans

Aún no queda claro si la agresión ocurrió antes o después del altercado con la fan.

Fue a principios de la semana cuando te dimos a conocer en La Verdad Noticias que Bad Bunny iniciaba el año siendo blanco de duras críticas en las redes sociales, esto luego de que se filtrara un video que lo muestra arrebatando y tirando el celular de una fan al mar que se acercó a él muy emocionada para tomarse una foto de recuerdo.

Tras viralizarse el incidente ocurrido en República Dominicana, el reggaetonero compartió un mensaje en su cuenta de Twitter, en el cual consideraba que la actitud de la joven había sido una falta de respeto hacia su persona y aseguraba que no se arrepentía de su actuar.

El reggaetonero inició el 2023 inmerso en la polémica.

“La persona que se acerque a mi a saludarme, a decirme algo o solo conocerme siempre recibirá mi atención y respeto. Los que vengan a ponerme un cabrón teléfono en la cara lo consideraré como lo que es, una falta de respeto y así mismo lo trataré yo”, escribió el intérprete de ‘Yo Perreo Sola’, quien no ha dejado de ser tema de conversación en Internet.

Fanáticos agreden a Bad Bunny

Además de las duras críticas que recibe en redes sociales y que sus canciones pierden popularidad en las plataformas digitales, todo parece indicar que algunos fieles fanáticos se han hartado de sus reprobables actitudes y comienzan a responderle de la misma manera.

En Internet ha comenzado a circular un video que muestra a Bad Bunny siendo recibido por una persona que lanza un vaso de agua en su contra a su llegada a un establecimiento. El reggaetonero no pudo evitar mostrar su molestia ante esta situación que afortunadamente no pasó a mayores. Cabe destacar que no se tienen muchos detalles del origen del video.

¿Qué hizo Bad Bunny para ser famoso?

Pese a las críticas y polémicas, el cantante sigue gozando de gran popularidad en la industria musical.

Bad Bunny inició su carrera musical compartiendo sus canciones en Soundcloud y pronto atrajo la atención de productores para finalmente firmar un contrato discográfico. En 2018 se une a Rimas Entertainment y lanza ‘Soy Peor’, tema que le permite conocer la fama, primero a nivel latinoamericano y luego a nivel mundial.

Fotografías: Redes Sociales