Filtran vídeo HD de Andrew Garfield en set de Spider-Man: No Way Home

Aunque Andrew Garfield niegue su participación en Spider-Man: No Way Home, un nuevo vídeo parece delatar su versión al mostrarlo en pleno set de grabaciones.

Esta supuesta filtración toma por sorpresa después de que el tráiler de Spider-Man: No Way Home no presentará ni a Garfield, ni a Maguire.

Por supuesto que las imágenes de Garfiel en el set refuerzan aún más el hype de los fanáticos de ver por fin realizado el multiverse.

Vídeo en HD de Andrew Garfield en Spider-Man: No Way Home

Como recordarás La Verdad Noticias te informó que tras la publicación del tráiler de Spider-Man: No Way Home, miles de fanáticos comenzaron a realizar teorías sobre la presencia de Tobey Maguire y Andrew en la cinta.

Dichas teorías se reforzaron al filtrarse un nuevo vídeo y en HD de un supuesto detrás de cámaras, mismo donde podemos ver a Garfield portar el traje del trepamuros mientras interactúa con el que parece ser Tobey Maguire en su versión de 2002.

Las imágenes han sido censuradas y dadas de baja de las cuentas en las que se publican, pues es bien sabido que Sony ha querido mantener en total misterio la participación o no, de estos actores en la película.

Niega estar en Spider-Man: No Way Home

Andrew para Variety

El actor que una vez interpretó a Peter Parker para The Amazing Spider-Man y The Amazing Spider-Man 2, dirigidas por Marc Webb, ha desmentido una vez más en una entrevista para Variety que no forma parte del elenco de actores de Spider-Man: No Way Home, la tercera película de la saga de Tom Holland en el Universo Cinematográfico de Marvel.

Ante las declaraciones del británico muchos fanáticos han perdido la esperanza de ver concretado el multiverso en pantalla y muchos otros toman por hecho que sí estará, pero que no puede asegurarlo por cuestiones de contrato.

A fin de cuentas la verdad la conoceremos el 17 de diciembre, fecha de estreno de Spider-Man: No Way Home en cines. ¿Qué opinas? ¿Estará Andrew Garfield en esta cinta? escríbenos en La Verdad Noticias para saber tu opinión.



