Filtran vergonzosa canción de las Spice Girls grabada hace 27 años

Las Spice Girls ha causado revuelo en redes sociales y medios internacionales, pues se espera que regresen a los escenarios en 2023, además de que se presume que lancen nuevas canciones, entre otros proyectos, no obstante se les ha escapado una canción que estaba canceladísisma.

En ese sentido, las chicas Mel B, Mel C, Victoria Beckham, Emma Bunton y Geri Horner, no han querido armar polémica, pues aunque ya todo el mundo escuchó la canción, no se han pronunciado al respecto, pues además están enfocadas en su regreso.

Se trata de la canción 'C. U. Next Tuesday', grabada hace 27 años, y que se supone que jamás debió ver la luz, ya que su mensaje es muy controvertido, pues las cantantes terminando por odiar la y se negaron a incluirla como bonus track cuando reeditaron su primer disco en 2021 .

A primera vista, el título es bastante inocente, porque se traduce como "nos vemos el próximo martes" y parece apropiado para cualquier himno pop cantado por veinteañeras, pero las iniciales de cada palabra forman otra que se considera políticamente incorrecta y que a día de hoy a ninguna de ellas se les ocurriría utilizarla en ningún contexto.

En ese sentido, una fuente muy cercana a las famosas ha explicado que: "las Spice Girls se encuentran ahora en un momento de sus vidas muy diferente al que tenían cuando se escribió por primera vez esta canción como un tema irónico en los años noventa".

Un montón de Mierda

Por su parte, Mel ha roto el silencio y ha explicado por qué la canción nunca fue lanzada, pues aseguró que 'C.U. Next Tuesday' nunca fue utilizada porque es "un montón de mierda". Sería una gran estafa si se colocara ahora en un álbum de grandes éxitos, explicaba Mel C, informó La Verdad Noticias.

