Filtran última foto de Paul Walker antes de morir en el accidente

Paul Walker fue uno de los actores más reconocidos de los últimos años, quien lamentablemente falleció en noviembre de 2013 durante un trágico accidente mientras viajaba en su Porsche con un amigo.

Los usuarios de redes sociales se han estremecido luego de que comenzó a circular una polémica imagen, la cual presuntamente fue tomada poco antes de que perdiera la vida en el fatídico incidente.

El actor norteamericano que murió a los 40 años de edad, comenzó su carrera como actor infantil durante las décadas de 1970 y 1980, ganando reconocimiento a principios de la década de 1990 después de aparecer en la telenovela “The Young and the Restless”.

¿Cómo fue el accidente de Paul Walker?

El Porsche de Walker.

Como te hemos informado en La Verdad Noticias, Paul murió el 30 de noviembre de 2013 tras un horrible accidente automovilístico. El actor de la popular saga “Fast and Furious” era el pasajero en un Porsche manejado por su amigo Roger Rodas.

Se cree que el accidente fue causado por chocar contra una tubería de gas ya que luego del choque, instantáneamente el automóvil se encendió en llamas dejando ambos cuerpos completamente calcinados y dificultando el esclarecimiento del accidente.

Según los reportes de las autoridades, Paul y Roger viajaban a gran velocidad por lo cual el vehículo perdió el control, cuando circulaba por encima de lo permmitido e impactó brutalmente contra un poste de luz y unos árboles en California.

Paul Walker no terminó de grabar

La última foto de Paul antes de morir en el accidente

En el momento de su muerte, Walker se encontraba filmando la séptima película de “Rápidos y Furiosos” por lo que no acabó la filmación y esta luego debió completarse con reescrituras y suplentes, incluidos sus hermanos Cody y Caleb para reemplazar al actor.

Es importante recordar que la última fotografía de Paul Walker fue tomada el mismo día de su muerte, en la cual se le observa montado sobre el Porsche rojo que minutos más tarde le quitaría la vida.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.