Filtran trama de las dos escenas postcréditos que tendrá Spider-Man: No way home

Estamos a sólo un par de días del tan esperado estreno de Spider-Man: No Way Home, sin embargo las novedades sobre el tema se han vuelto más y más frecuentes, siendo ahora la noticia sobre las escenas post créditos que tendrá la película.

Antes de continuar, te informamos que esta información puede contener spoilers de la cinta, por lo que si no te has preparado te recomendamos ignorarla, si no es así, las revelaciones que han circulado en redes te dejarán con la boca abierta.

La llegada del multiverso se hizo cada vez más fuerte, especialmente tras la escena post créditos de Venom 2 misma que podría estar conectada con No Way Home y que se confirmó con el nuevo avance.

Filtran escenas post créditos de Spider-Man No Way Home

La llegada de Venom podría concretarse en No Way Home

La tercera entrega de la trilogía de Tom Holland no sólo tendrá una amplia gama de villanos con los que luchas, sino que también incluirá dos escenas post créditos, las cuales volarán la cabeza a los fans con las revelaciones que tendrán y cómo se conectarán con otras cintas del MCU.

Nuevamente te advertimos que podrían haber spoilers, por lo que debes leer bajo tu propio riesgo, ya que una de las escenas nos muestra a Eddie Brock volviendo a su universo, sin embargo una parte de Venom quedaría atrás y esto podría dar cabida a la llegada del personaje al MCU en futuras cintas.

Spider-Man alterará el mundo de Dr. Strange

El multiverso será el centro de las historias del MCU ahora

Por otro lado, te informamos en La Verdad Noticias que la segunda escena será un nuevo tráiler de Dr. Strange and the multiverse of madness, y aparentemente lo que suceda en No Way Home afectará directamente la trama de la película y al resto del Universo Cinematográfico de Marvel.

Mientras tanto, los fans ya se preparan para ver la película, ya que en dos días se augura un caos en los cines por el estreno, puesto que en México se adelantó la fecha de estreno y podremos disfrutarla antes que Estados Unidos.

