Filtran supuestas fotos de Danna Paola sin Photoshop ¿Subió de peso?

Danna Paola es una de las cantantes más populares que hay en México, pues con más de 26 millones de seguidores queda claro que su talento es digno de admirar, sin embargo, al tener tanta fama, también está en el foco del espectáculo.

En ese sentido, unas supuestas fotos de la famosa salieron a la luz, de sus presuntas vacaciones en Quintana Roo, en donde aparece en un diminuto bikini, sin embargo, también luce sin photoshop, lo que hace que se vea ligeramente más subida de peso.

Pero, al lucir totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados a ver, los fans de la famosa no dudaron en comenzar a defenderla, dando los datos exactos de por qué no es la cantante, y se trata de un fotomontaje.

De acuerdo con algunos comentarios por parte de los fans, en las supuestas fotos de la cantante no aparecen sus tatuajes, lo que ha hecho que se descarta por completo que es ella quien aparece en estas imágenes.

Por ahora la famosa no ha hecho ninguna declaración con respecto a estas supuestas fotografías suyas, sin embargo, sus seguidores no solo descartaron que fuera ella, sino que además defendieron el hecho de que, si ella decide subir de peso está bien, pues es una persona normal y libre de operaciones.

“Las fotos no se me hacen reales, pero si fuera ella no tendría nada de malo es una muchacha que no se ha operado el cuerpo como todas”.