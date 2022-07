Filtran sueldazo de Galilea Montijo en el Programa Hoy de Televisa

Galilea Montijo es una de las presentadoras más queridas de la televisión mexicana, los shows que conduce se convierten en grandes éxitos y hacen que se mantenga vigente por varios años principalmente en el programa matutino Hoy.

Es por eso que la hace una de las conductoras mejor pagadas de Televisa, conoce a cuánto asciende el sueldo de la titular del programa más visto por las mañanas que te revelamos aquí en La Verdad Noticias.

Hay que recordar que Galilea Montijo debutó como presentadora de Ritmoson Latino a los 28 años, por lo que ser conductora no fue su primera opción en la vida, con un debut tardío la oferta para convertirse en conductora de Hoy fue una enorme sorpresa para la tapatía, quien dejó a su familia en Guadalajara para perseguir sus sueños inesperados.

Galilea Montijo en el Programa Hoy

Durante más de 20 años el Programa Hoy, ha sido la insignia de las emisiones matutinas de Televisa para las amas de casa, por lo que llegar a ser conductora de este show es por demás complicado, ley que no aplicó para la carismática Galilea Montijo quien conquistó a los productores con su soltura frente al micrófono.

No hace mucho, Galilea Montijo fue criticada por un bolso de 4 millones de dólares que le obsequió la ex conductora Inés Gómez Mont, quien es investigada por supuesto desvío millonario de recursos públicos y tiene problemas legales, por costear mansiones y autos de lujo que no podría comprar con el sueldo de una conductora de televisión en México.

Es por eso que la bella Galilea Montijo tuvo que salir a desmentir las acusaciones en su contra con un video en el que aseguró que jamás tuvo nada que ver con las transacciones de su comadre y, que lo que gana lo hace trabajando como conductora de programas como 'Hoy' y que dejó todo en manos de los abogados de Televisa.

¿Cuál es el sueldo de Galilea Montijo?

Se conoce que la reconocida Galilea Montijo pasó de ser prácticamente una desconocida hace 15 años a convertirse en uno de los rostros más familiares de la televisión en México, siendo titular no sólo de Hoy, sino de otros proyectos de Televisa como La Voz Kids y varias campañas publicitarias que le hacen acrecentar su jugoso sueldo.

De acuerdo con el sitio Ella Online, Galilea Montijo gana como conductora de 'Hoy' un sueldo de 3 millones de pesos al año, por lo que mensualmente percibe 250 mil pesos, por lo que gana el doble de lo que gana su compañera de programa Andrea Legarreta quien apenas llega a los 120 mil pesos mensuales.

Cabe destacar que la fortuna de Galilea Montijo se suma a la de su esposo, el empresario y político Fernando Reina Iglesias, con quien vive en una lujosa mansión en México que ganó por ser la conductora más popular de Televisa.

