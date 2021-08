Filtran skin de J Balvin y fans reaccionan en redes

Filtran skin de J Balvin junto con la séptima temporada de Fortnite, por lo que uno de los artistas más escuchados del mundo, llegará al popular videojuego. Aunque esta no es la primera vez que colaborará con el juego ‘battle royale’ de Epic Games.

El colombiano ya ha participado en otras franquicias de videojuegos como Pokémon, FIFA 20 y en una película de anime del 2019 titulada Human Lost.

Aunque filtran skin de J Balvin, también se ha dado a conocer que Wonder Woman estará en Fortnite, en La Verdad Noticias se ha dado a conocer como se puede obtener gratis.

¿Cómo conseguir el skin de Balvin?

J Balvin en Fortnite.

Por ahora no se sabe absolutamente nada más con respecto al skin J Balvin en Fortnite, como su precio o su fecha de salida, salvo que si se ha filtrado sería porque actualmente se encuentra en el sistema de archivos del juego.

Pero Antes de seguir con el tema, debes saber ¿Qué son los mimetizadores? de Fortnite en la temporada 7, esto para saber más de este lanzamiento y que no te tome por sorpresa. Así mismo, J Balvin se uniría a la Serie de Ídolos, junto a otros artistas como Marshmello, Major Lazer o Ariana Grande.

Pero el atuendo o skin del cantante de colombia J Balvin no llega solo, ya que este contará con un emote o gesto propio. La canción que se escucha durante este emote de J Balvin en Fortnite es uno de sus más recientes éxitos: In Da Getto. En esta canción, el cantante colombiano colabora con el artista estadounidense Skrillex.

Por este motivo es que se espera que J Balvin sea vendido en la tienda de Fortnite por un precio algo elevado. Y en caso de que no seas seguidor del cantante, Epic Games ha hecho muy tentadora la oferta, pues las imágenes muestran que tendrá distintos aspectos muy llamativos, algo muy distintivo del colombiano, así como una mochila retro tentadora.

Filtran skin de J Balvin

La cartera de jugadores de Fortnite aumentó.

Las imágenes filtradas son del usuario de twitter @HYPEX, sin embargo no ha habido una confirmación oficial por parte del juego, ni una fecha sobre el lanzamiento de la skin

Pero se supo que al saber que filtran skin de J Balvin, Epic Games registró un incremento en su cartera de jugadores por la cantidad de fanáticas y fanáticos de Ariana Grande que abrieron su cuenta de Fortnite tan sólo para asistir al concierto gratuito de 15 minutos que el primer día de transmisión registró 1,050,157 espectadores tan sólo en Twitch.

Y es que no solo hay skin de J Balvin sino que también los de Will Smith y Morty, de la famosa serie Rick y Morty. Y como era de esperarse, los comentarios de las redes sociales no se hicieron esperar, donde unos están de acuerdo con la filtración y otros no.

