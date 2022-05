Filtran nuevo video de la temporada 4 de Stranger Things

Filtran nuevo video de la temporada 4 de la serie

La primera parte de la temporada 4 de la serie Stranger Things está por estrenarse pues el proyecto llegará a finales de mayo, motivo por el cual, los fans están impacientes por descubrir lo que verán en los próximos capítulos, aunque se ha revelado un nuevo video.

Y es que, a través de la cuenta de Facebook de Memo Aponte Mille, los usuarios quedaron en shock por las nuevas imágenes que se filtraron en un nuevo video, donde se puede ver el personaje "Once" interpretado por Millie Bobby Brown.

El pasado mes de abril te compartimos en La Verdad Noticias el tráiler final de la serie, proyecto que llegará a la plataforma streaming de Netflix el próximo viernes 27 de mayo, pero recientemente compartieron en redes un inesperado clip.

Video de la temporada 4 de la serie

En el video en Facebook se puede apreciar que "Once" fue humillada por "Angela", quien siempre intenta intimidar a quien no esté en su nivel, pues la joven pisó las cosas de "Ce" delante de varios estudiantes, lo que enfureció a una de las protagonistas.

Pero, de un momento inesperado "Once" intentó mostrarle sus poderes, pero no ocurrió nada, por lo que los demás comenzaron a burlarse de ella, mientras que Will Byers quedó preocupado por lo que pudo haber ocurrido, si "Ce" mostrará sus dones.

¿Cuándo sale la 5 temporada de Stranger Things?

La serie llegará a Netflix a finales de mayo

Los usuarios se han preguntado cuándo saldrá la quinta temporada del proyecto, pues la serie tiene una temporada extensa, motivo por el cual decidieron dividirla en dos partes, la primera llegará el 27 de mayo, mientras que la segunda parte el próximo 1 de julio.

Por su parte, los hermanos Duffer comentaron que después de nueve guiones, más de ochocientas páginas, así como casi dos años de rodaje y miles de efectos especiales, la cuarta temporada de la serie Stranger Things por fin llegará a la plataforma de Netflix.

