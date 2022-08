Filtran nueva canción de Christian Nodal y los fans agradecen a Belinda

Filtran nueva canción de Christian Nodal.

Por medio de redes sociales circula el fragmento de la próxima canción de Christian Nodal, la cual será de desamor y ya han surgido dudas sobre a quién estará dedicada, ya que incluso habla de una infidelidad, por lo que el nombre de Belinda ha surgido como la presunta inspiración.

En La Verdad Noticias te hemos dado a conocer que el próximo disco de Christian Nodal ha generado mucha expectativa entre sus fanáticos, debido al largo tiempo en el que no lanzó música.

Y por supuesto, luego de la ruptura amorosa que protagonizó con Belinda, con la que acaparó los chismes de la farándula, los fanáticos esperan muchas canciones llenas de desamor, lo que al parecer sucederá y ya le agradecen a la española.

Filtran nueva canción de Christian Nodal

¿Qué dice la nueva canción de Christian Nodal?

Por medio de TikTok se filtró un fragmento de la nueva canción de Christian Nodal, la cual estará incluida en su disco “Forajido” y han comenzado a surgir especulaciones sobre a quién está dirigida.

En dicho fragmento se escucha a Christian Nodal cantar con ‘despechó’ y algunos fanáticos aseguran que está dedicada a Belinda, por lo que incluso le agradecen a la cantante y actriz.

“Es que también estoy esperando a que me digas, que también lloras a escondidas, que si tienes corazón, que sí te marcó la despedida. ¿Pero quién me quita este dolor? Que va mucho más allá de ti, porque tú solo me fuiste infiel, pero yo me traicione a mi” se escucha interpretar a Christian Nodal, quién ya ha iniciado una relación amorosa con Cazzu.

Te puede interesar: Las mejores canciones de Christian Nodal

Christian Nodal y Belinda

¿Qué paso entre Christian Nodal y Belinda?

Recordemos que desde que iniciaron su romance Christian Nodal y Belinda acapararon los titulares de la prensa, por lo que su ruptura amorosa no fue diferente.

Christian Nodal ha lanzado una serie de declaraciones en contra de Belinda, evidenciando a la famosa que querer aprovecharse de su dinero.

Y aunque Belinda no había hablado del tema, en el festejo de su cumpleaños 33, mandó una indirecta a Christian Nodal, presumiendo que no lo necesita para vivir rodeada de lujos.

¡Síguenos en Google News, Facebook, Instagram, Twitter y TikTok para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram