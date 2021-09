Filtran nueva apariencia de Optimus Prime en Transformers: Rise of the Beast

Un nuevo video de Transformers: Rise of the Beasts que se ha filtrado recientemente muestra el nuevo diseño inspirado en G1 de Optimus Prime y el líder Autobot se ve fantástico.

Tal parece que la serie de películas Transformers cambió de rumbo después de las fallas críticas y comerciales de Transformers: The Last Knight , pasando a un modelo a menor escala en Bumblebee que se mantuvo más cerca de las raíces de la franquicia.

Es por eso que ese cambio produjo la película de Transformers más aclamada desde la original, y parece que Transformers 7 continuará con el legado de Bumblebee.

¿Qué se espera en Transformers: Rise of the Beast?

Transformers: Rise of the Beast

Basado en la caricatura de finales de la década de 1990, Beast Wars: Transformers , Transformers 7 traerá algunos personajes clásicos nunca antes vistos en películas de acción real, incluidos Optimus Primal y Rhinox.

Sin embargo, eso no significa que los Cybertronianos más establecidos estarán fuera de escena. Por el contrario, Paramount ha revelado que Optimus Prime volverá a tener un papel principal en Transformers: Rise of the Beasts y que la película explicará cómo se involucró tanto en la raza humana.

También se ha revelado que la película contará con un nuevo diseño inspirado en G1 para Optimus Prime, que ha sido celebrado por muchos fanáticos de toda la vida.

El video filtrado de la apariencia de Optimus Prime

En un nuevo video de Transformers 7, se puede observar el nuevo diseño que se revela en todo su esplendor. El video, publicado inicialmente en la cuenta de TikTok arun09345 y compartido en Twitter por el YouTuber Cris Parker.

En ellos se muestra el semirremolque que se usa para el vehículo de Optimus conduciendo por la calle en la ciudad de Nueva York donde se está filmando la película.

Desde la combinación de colores hasta el diseño de la cabina, es una recreación perfecta de la versión de dibujos animados G1 original de Optimus Prime.

Cabe destacar que el nuevo video solo muestra la forma del vehículo de Optimus Prime en Transformers: Rise of the Beast, dejando su forma de robot para Transformers 7 todavía un misterio. Pero si se parece en algo a cómo se veía en las escenas iniciales de Cybertron de Bumblebee.

