Durante la última semana, las páginas de spoilers erraron en sus pronósticos y no acertaron en quién abandonaría su participación en MasterChef Celebrity México, no obstante, para esta semana retornaron y aseguraron no fallar, razón por la que filtraron el nombre del famoso que sería el cuarto eliminado del concurso culinario de TV Azteca en el próximo programa.

Además, las páginas de spoilers se equivocaron en sus pronósticos del último programa ya que sugirieron que los candidatos a salir de MasterChef Celebrity México eran William Valdés y Jimena Pérez “La Choca”.

No obstante, quien finalmente salió a flote en la polémica fue Matilde Obregón, por lo que luego de finalizar el programa nuevamente se filtró el nombre del famoso que sería el cuarto en dejar la cocina más popular de la televisión mexicana.

¿Qué famoso abandonaría MasterChef?

Filtran nombre del famoso que sería eliminado en MasterChef Celebrity México.

La cuenta en Instagram llamada “Spoilers MasterChef MX” fue la que escribió que esta semana el famoso que tendría que abandonar al exitoso reality show será William Valdés, por lo que su publicación ocasionó todo tipo de reacciones entre los fanáticos del programa.

Lo anterior porque la mayoría solicitaron que en esta ocasión no fallara en sus pronósticos debido a que la actitud del conductor no ha sido del agrado de los televidentes, por lo que manifestaron que quieren verlo eliminado de MasterChef Celebrity lo más rápido posible.

Es importante señalar que “Spoilers MasterChef MX” no fue la única página que afirmó que William Valdés sería el cuarto eliminado de MasterChef Celebrity México ya que en otras redes sociales como Facebook y Twitter, otros usuarios ya dieron como un hecho que el conductor no podrá superar el próximo reto de eliminación y deberá hacer entrega de su mandil.

Polémica en el último MasterChef Celebrity

Filtran nombre del famoso que sería eliminado en MasterChef Celebrity México.

Durante el último programa de MasterChef Celebrity México, la polémica no se hizo esperar y es que la periodista Matilde Obregón fue la tercera eliminada del programa a pesar de que no tuvo el peor desempeño de la competencia ya que José Joel presentó un platillo que dejó bastante que desear, por lo que todo mundo afirmó que el hijo de José José sería el eliminado.

