Filtran misterioso audio de Juan Gabriel revelando lo que sentía por Luis Miguel

Diversos misterios han surgido tras la muerte inesperada de Juan Gabriel conocido como "El Divo de Juárez", pues un audio que han filtrado en las redes sociales revelaría que hubo ciertas envidias hacía Luis Miguel.

Un fan del fallecido cantante reveló el inédito audio, donde se puede escuchar lo que él le envidiaba al Sol de México, pues el comentario surgió en el estudio que tenía en Estados Unidos, situación que ha causado revuelo en las redes sociales.

Cabe mencionar que entre Luis Miguel y Juan Gabriel nunca existió una enemistad ni mucho menos una amistad, pero en el audio comentó que algo que envidiaba del famoso fue que tiene una vida tranquila a pesar de la fama que alcanzó durante su infancia.

Pues el Divo de Juárez tras la fama que tuvo debido a su larga trayectoria en el mundo de la música, no podía salir a la calle sin ser perseguido, por esa misma razón decidió dejar México e irse a vivir en Estados Unidos, pues la gran mayoría del tiempo la pasaba en su estudio.

El misterioso audio fue revelado en el programa matutino "Hoy" y dieron a conocer lo que sucedió en el estudio de Juan Gabriel, pues el famoso comentó que a pesar de tener muchas viviendas en México le era difícil tener una vida tranquila.

"Luis Miguel es muy famoso, yo no puedo vivir, no puedo vivir en México, por la fama, pues tengo casa en Acapulco, Guadalajara, Juárez, en todas partes estratégicas, no puedo vivir".