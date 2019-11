¡Impactante! Filtran los ÚLTIMOS mensajes de Camilo Sesto

Camilo Sesto fue uno de los famosos cantantes que tuvo una larga trayectoria en el mundo de la música, y tras su partida ha dejado una enorme tristeza, aunque siempre será recordado por todos sus fans y grandes compañeros del medio artístico con sus grandes éxitos.

Recordamos que el cantante español falleció el pasado 8 de septiembre debido a las complicaciones que tuvo en su salud tras haber sufrido de problemas renales; grandes famosos del medio de la farándula le dieron el último adiós al cantante.

Al transcurrir varias semanas de su partida tal parece que aún quedan momentos ocultos que sucedieron en su vida, pues revelaron la última conversación que tuvo Camilo Sesto ante de fallecer. El cantante tuvo una gran amistad con un estilista, pues así lo informó Beatriz Cortázar en un programa de radio.

Filtran los ÚLTIMOS mensajes de Camilo Sesto ¡Impactante!

Te puede interesar: José José: El secreto de su icónica foto con Juan Gabriel, Dúrcal y Camilo Sesto

La periodista reveló a sus demás compañeros del programa que ella y Camilo Sesto tenían un amigo estilista en común, y que aquella persona le había comentado que tenía en su celular un mensaje del cantante, pues decidió tomarle una captura de pantalla y enviárselo a la comunicadora.

El mensaje que el fallecido artista español Camilo Sesto escribió fue: "Mientras mi música no muera, yo no moriré y viviré en todos aquellos que me llevan en su corazón al que pude entrar a través de mi música".

El tema "Perdóname" uno de los grandes éxitos de Camilo Sesto

Tras haber revelado aquel mensaje que Camilo Sesto tuvo con un amigo, los periodistas han opinado al respecto mencionando que el cantante anunciaba su despedida, pues sabía que su salud era delicada, aunque nunca quiso revelarlo a los medios.

Únete a nosotros en Instagram