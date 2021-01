Filtran increíble FOTO de Kylie y Kendall Jenner de niñas

Kylie y Kendall Jenner son dos de las influencers y modelos más famosas del mundo entero, suelen imponer moda y tendencia entre las jóvenes de nuestros tiempos, que gozan de seguir sus vidas vía redes sociales y también en reality shows como Keeping Up With the Kardashians.

Las hermanas también son famosas por su extravagante vida, rodeada de lujos y aunque son muy parecidas, también tienen una vida muy diferente ya que Kendall gusta de estar de fiesta y viajar por el mundo mientras que Kylie es más hogareña y prefiere pasar los días en su casa junto a su hija y administrando su empresa de maquillaje.

En la foto filtrada de redes sociales podemos ver a Kendall y Kylie con un vestido color palo de rosa y un lindo detalle en el cabello. Kendall luce un cabello lacio mientras que a Kylie se le observa más quebrado. Ambas niñas se ven encantadoras pero es evidente que Kendall siempre ha sido más alta que su hermana.

Kendall abraza con un brazo a Kylie por el cuello y sonríen para la instantanea; No cabe duda que esas pequeñas nacieron para posar ante las cámaras y crecieron haciéndolo espectacularmente bien ya que actualmente, Kendall es una de las modelos que más cobra por sesiones de foto y publicidad.

¡Eso no es todo! además de ganas miles de dólares en campañas publicitarias, ambas mujeres tienen imponentes cuentas de instagram pues tan solo Kendall tiene 147 millones de seguidores mientras que Kylie tiene 208 millones, dejando en claro que ambas hermanas tienen una enorme influencia en la moda.

