Filtran imágenes del nuevo traje de Spider-Man en su próxima película (FOTOS)

Desde hace unas semanas el súper héroe del que más se ha hablado es Spider-Man pues las noticias acerca de la nueva película del arácnido “Spider-Man: Far From Home” no paran, ya que se han revelado los posibles villanos que enfrentarán al héroe: Mysterio y Scorpion, y nuevos trajes para “Spidey”

Spider-Man tendrá nuevo traje

Hace unas horas se filtraron nuevas imágenes del nuevo traje de Spider-Man, pues se pueden ver algunas escenas de la grabación de la película con el héroe portando un traje muy similar al clásico rojo y azul que estamos acostumbrados a ver, con la única diferencia que el color azul es reemplazado por un color negro y los diseños de las arañas del pecho y espalda son diferentes.

¿En que diseño se basa?

Para los fans ajenos a los cómics podrá parecerles un nuevo diseño, pero esta versión del traje ya existe en los cómics desde hace unos años, aunque no fue portado por el original Spider-Man, pues en uno de los arcos más impresionantes de las aventuras del arácnido, tuvo la pelea final con su archienemigo el Dr. Octopus quien, en un último intento por vencer al héroe desarrolla un dispositivo con el cual intercambia cuerpos con Spider-Man, quedándose así con el poderoso cuerpo del héroe, mientras Peter Parker acabó en su cuerpo, que estaba moribundo “muriendo” así atrapado en el cuerpo del Dr. Octopus.

En su breve tiempo como Spider-Man, Otto Octavius alias Dr. Octopus diseñó un traje muy similar al que se ve en las fotos, pues fue una variación del traje original en color rojo y negro, con el diseño de las arañas y los lentes de la máscara diferentes.

Fue su primer diseño antes de desarrollar otro totalmente diferente y convertirse en el “Superior Spider-Man”

Y aunque los orígenes son diferentes, puede que la versión de la película solo se haya basado en el diseño más no en la historia pues el Dr. Octopus aún no existe en el universo de Marvel.

No sería la primera vez que se cambia el origen de un traje pues la armadura “Iron Spider” que utilizó el héroe en “Avenger: Infinity war” esta basada en uno de los trajes del héroe pero con un diseño y origen totalmente diferentes.