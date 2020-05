Filtran imágenes de Ariana Grande SIN MAQUILLAJE

El día de hoy han comenzado a circular en todas las redes sociales una serie de fotografías inéditas de la cantante Ariana Grande en donde es posible verla al natural, es decir sin una gota de maquillaje, por lo que los internautas no han podido evitar sorprenderse ante su verdadero rostro.

La cuarentena por la pandemia del coronavirus ha provocado que cientos de celebridades femeninas se muestren sin maquillaje en las redes sociales causando sorpresa entre sus respectivos seguidores y el día de hoy ha sido turno de Ariana Grande de mostrarse al natural y todo por unas fotografías filtradas.

Una fanática de la intérprete de “7 Rings” ha sido la encargada de dar a conocer dichas imágenes en las redes sociales, pero no te preocupes porque no se tratan de fotografías que se supone no debieran salir a la luz sino de una edición que realizó a unas publicaciones antiguas en Instagram.

Ariana Grande deslumbra con su belleza al natural

No se puede negar que a sus 26 años de edad Ariana Grande se posiciona como una de las mujeres más hermosas de la industria musical pero en muy pocas ocasiones hemos tenido la oportunidad de ver como luce la ex-estrella de Victorious sin maquillaje y esta cuarentena nos los ha permitido pues la cantante ha posteado varias imágenes en las redes sociales.

Las fotografías de las que te hablamos si nos muestran a la famosa cantante sin maquillaje pero este es reemplazado por peculiares instagram que opacan su belleza, afortunadamente una fanática cuyo usuario de Instagram es @moonlightrecolourr ha editado estas imágenes con Photoshop para mostrarla como si las fotos se hubieran tomado al natural.

Esta de más decir que el resultado es simplemente impresionante y comprueba que Ariana Grande es una de las mujeres más hermosas dentro de la industria musical con o sin maquillaje, los fanáticos se han encargado de viralizar dichas imagenes en todas las redes sociales para presumir la belleza de su ídola.

Fotografías: Instagram