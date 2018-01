Filtran fotos intimas de Ninel Conde y así reaccionó...

Ninel Conde empleó las redes sociales para evidenciar que trataban de extorsionarla por medio de una foto intima en la que aparece mostrando parte de su cuerpo.

En la imagen que ha hecho pública la también cantante, se ve al “El Bombón Asesino” posando sin bra de perfil, sin que se alcance a revelar alguna parte de su pecho.

Además de la foto, Conde compartió una captura de pantalla exhibiendo el mensaje donde le preguntaban cuánto dinero ofrecía para no hacerla pública.

“Di NO a la extorsión. Aquí mismo expongo esto Antes que quieran seguir intentando lucrar con la imagen de una figura pública! Nada tiene de malo una imagen de referencia para mi Nutrióloga. Aquí la dejo primero yo!”, expresó Conde.

Las fotos intimas de Ninel Conde eran para su nutriologa

Di NO a la extorsión. Aquí mismo expongo esto Antes que quieran seguir intentando lucrar con la imagen de una figura pública! Nada tiene de malo una imagen de referencia para mi Nutriologa . Aquí la dejo primero yo! pic.twitter.com/fjvrIFPmKR — Ninel Conde (@Ninelconde) 25 de enero de 2018

Cabe señalar que además de este problema, Ninel se encuentra en medio de una batalla legal contra Giovanni Medina por la custodia y manutención de su hijo Emmanuel.

La disputa entre Ninel Conde y Giovanni Medina continúa, y esta vez la cantante acusó a su ex pareja de no regresarle a su hijo Emmanuel, luego de permitirle un encuentro con el menor como se lo indica la ley en México.

Ninel Conde reveló que desde el día martes a las 12 del día Medina la dejó esperando para recibir a su hijo y que además ha cortado cualquier línea de comunicación con ella. Su ex, hizo fuertes declaraciones afirmando que Ninel ha estado intoxicada.

“Cómo puede estar una mamá que no sabe de su hijo desde el sábado, que no hay contacto más que a través de terceras personas, del tío, de la abogada, y pues no sé nada, mi hijo se fue con un tratamiento porque ha estado enfermo de las vías respiratorias y hasta el día de hoy no sé cómo está”, dijo Conde en entrevista para el programa “De Primera Mano”.

Ninel confesó que luego de que en el programa había sido revelada esta información se comunicaron con ella. “Se acaban de reportar, a mandarme a decir que si puede estar la nana esperando al niño ahorita en este instante, que para que no se quede llorando, y pues bueno yo estoy trabajando, la nana no está porque el niño no había llegado y no me puedo organizar, me parece una falta de respeto terrible de este señor”.

Asimismo, Ninel manifestó sentirse desesperada por esta situación, pues el padre de su hijo ha llegado al grado de bloquearla del celular y no responderle sus llamadas.

Antes de finalizar la emisión televisiva, Giovanni dio su versión de los hechos, y reveló que su postura se debe a que Ninel no se encontraba en estado conveniente.

“Ella se encontraba en un viaje que parecía sucursal de Sodoma y Gomorra, eso no les dice, todo el fin de semana el niño tenía un poquito de gripa y así me lo dejó, eso no le importó (…), pero mi hijo está perfectamente”.

Al cuestionarle el porqué de su declaración, Medina explicó: “porque lo que me dicen es que presuntamente se apareció todo el fin de semana intoxicada, y la verdad yo tengo que estar seguro de que ya está bien para poder recibir a mi hijo, y ojo que todo lo que yo les he dicho siempre se los he ido sustentando y comprobando, no ha sido una cuestión de chismes”.

Finalmente, el empresario no quiso revelar a efecto de qué sustancia supuestamente se encontraba intoxicada Conde, pero afirmó que los exámenes que se le realizaran a la actriz próximamente lo dirán.