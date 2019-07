Filtran fotos de Celia Lora mostrándose sin calzón

Celia Lora ha estado muy tranquila en redes sociales, donde únicamente publicó imágenes sobre sus vacaciones, calmando un poco los ánimos en Instagram, y dejando que se asienten las aguas del presunto escándalo que tachaba de homofóbica a la playmate.

Sin embargo, los fanáticos no se quieren quedar con las ganas de ver a la sensual Playmate al desnudo, por lo que, a través de una cuenta no verificada, que presuntamente si es Celia Lora en Instagram, se han filtrado varias fotos de la playmate SIN NADA DE ROPA.

En primera instancia filtraron una fotografía en la que se ve mostrando sus “teclas” y solamente tapando la zona sensible con unos emojis de corazón.

Otra foto que se filtró es una donde se ve a la playmate con una camiseta mojada, dejando al descubierto toda su.

Y finalmente se filtró una imagen donde se ve a Celia Lora posando frente a un espejo, y dejando toda la retaguardia al descubierto, con un look muy “sexual”.

Vale la pena resaltar que estas fotos están siendo publicadas por una cuenta NO VERIFICADA en Instagram, pero que se hace llamar Celia Lora Oficial, mientras que la cuenta VERIFICADA de la modelo es Celi_Lora

Y de hecho, es fácil identificar que no es una cuenta verificada, no sólo porque no tiene el símbolo de “la palomita”, sino porque Celia lora en su Instagram oficial cuenta con más de 3 millones de seguidores, y la supuesta cuenta oficial apenas alcanza los 18 mil seguidores.

Además, Celia Lora acostumbra no dejar abiertos los comentarios, por lo que sus seguidores no pueden comentarle sus fotos, mientras que la presunta cuenta “fake” tiene abierta la sección de los comentarios.

Lo que sí es una realidad es que, real o no, nos está mostrando una serie de fotos muy poco vistas, o quizá nunca antes vista de la hija del rockero Alex Lora.