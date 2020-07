Filtran fotografías de Celia Lora antes de sus múltiples cirugías ¡Era otra!

Usuarios de las redes sociales han quedado sumamente sorprendidos al conocer imágenes inéditas que muestran el pasado oscuro de Celia Lora, el cual destaca por contar con la belleza y sensualidad que ahora posee y que consiguió gracias a las cirugías plásticas.

No se puede negar que Celia Lora ha logrado convertirse en una de las mujeres más populares de la farándula mexicana, esto ocurre debido a que ella es hija de Alex Lora, reconocido rockero mexicano que cobró popularidad al ser vocalista de la banda ‘El Tri’.

Ella no quiso seguir los pasos de su famoso padre e intentó a toda costa hacerse un nombre dentro del medio del espectáculo, lo cual logró años más tarde gracias a los constantes escándalos que protagonizó como aquella vez que por estar bajo los efectos del alcohol mató a un peatón de la CDMX, mismo que ocasionó que ella se ganara el repudio de la gente.

Celia Lora pasó por el bisturí para lucir una figura sensual.

Celia Lora tuvo un cambio físico muy sorprendente

Otra de las razones por la cual Celia Lora es reconocida dentro del medio artístico es por su drástico cambio físico, mismo que en la actualidad le ha impulsado a ser considerada una de las mujeres más ardientes del Internet, pero debes de saber que ella no siempre lució así.

La ahora modelo asegura solo haberse operado la nariz aunque los internautas especulan que ella se sometió a varias cirugías estéticas como aumento de busto y gluteos, cosa que ella ha negado en varias ocasiones al asegurar que sus atributos crecieron cuando subió de peso.

Celia Lora es actualmente una de las mujeres más hermosas del Internet.

Estas declaraciones no logran convencer a los usuarios de las redes sociales, quienes aseguran que Celia Lora tuvo que someterse a varios procedimientos estéticos para lucir la hermosa figura que posee, pues de no haberlo hecho, su carrera en el medio no tendría éxito ya que, según ellos, no eran muy agraciada. Y tú, ¿Qué opinas?

Fotografías: Instagram