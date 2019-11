Filtran foto de Eiza González besándose con su ex ¿Regresaron?

Eiza González ha dado mucho de qué hablar con respecto a su vida amorosa, no solo actualmente, sino a lo largo de su carrera artística, pues ha sido la protagonista de varios escándalos relacionados a este tema, uno de los más sonados para Eiza González fue cuando se filtraron unas fotografías de ella y el ex de Miley Cyrus, Liam Hemsworth, compartiendo un apasionado beso.

La historia se vuelve a repetir, han filtrado fotos de Eiza González besándose con un hombre, pero esta vez no fue Liam Hemsworth, sino que fue su ex novio Luke Bracey, con quien había finalizado su relación hace unos meses. Y es que la pareja mantuvo un romance de varios meses, donde pudimos verlos posar juntos en galas, y en eventos deportivos como el U.S open.

Eiza Gonzalez y su novio asistian a todos lados

Aunque ya dábamos por terminada dicha relación, la esperanza a regresado para los fans de la pareja, pues a través de la revista “Caras México” se dio a conocer la fotografía de Eiza González, dicho medio aseguró que la pareja había regresado, aunque hasta ahora Eiza González no ha confirmado nada al respecto.

La fotografía fue tomada en Los Ángeles, California, y en ella se ve a Eiza González abrazando fuertemente a quien era su pareja, mientras Vivian un romántico momento.

Algunos comentarios aseguran que la fotografía es de hace tiempo, y que los famosos en realidad no volvieron, esto se debe a que Eiza González aparece con el cabello largo en la foto, sin embargo, en las imágenes más recientes que ha posteado en su Instagram, es notorio que la actriz se realizó un cambio de look recientemente.

Esta es la foto que se filtro de Eiza González

Te puede interesar: A Eiza González se le salen las “amigas” por lo ajustado de su vestido

Lo que sí es una realidad es que Eiza González había borrado todo rastro de su ex pareja, pues en su Instagram se eliminaron las fotografías que se habían tomado cuando salían juntos.

Únete a nosotros en Instagram