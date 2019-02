Filtran en redes la golpiza que le dieron a Paola Villalobos actriz de Televisa

Hace unos días la actriz y conductora de televisión Paola Villalobos sufrió una tremenda golpiza luego de haber estado en un antro en la Ciudad de México.

Y es que aún no se filtraba en las redes sociales el video de lo sucedido, sino hasta hace unos horas que han compartido el video de los golpes que sufrió la famosa conductora del programa "Furia musical".

La actriz de Televisa a través de su cuenta personal de Instagram comentó lo sucedio, pues es una situación muy lamentable por lo que pasó.

“Sé que se hace hecho un poco de polémica referente a la situación que me tocó vivir hace unos días, gracias a dios ya me encuentro mejor, pero si me atacaron de manera brutal entre cuatro mujeres, dos de ellas me estaban golpeando, atacando, arrancando el cabello, la verdad todo fue en cuestión de segundos, fue demasiado rápido”.