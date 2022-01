Filtran en redes adelanto de "Encariñada", nueva canción de Shakira

"Encariñada", nueva canción de Shakira

Se ha filtrado en redes sociales unos segundos de lo que parece ser una nueva canción de Shakira y la cual se añadirá a su doceavo álbum de estudio.

Con escasos 18 segundos, el tema es una canción en solitario de la colombiana, con una letra pegajosa y con tintes del género urbano con mezclas de pop latino.

La colombiana pasó el 2021 con una carga acelerada de trabajo, compartiendo incluso el proceso de grabación de su álbum, que según reportes saldría a mediados de año.

En los últimos minutos del 2021, las redes sociales enloquecieron al filtrarse un adelanto de "Encariñada", un tema de Shakira que aún no ha sido estrenado

"Yo me estoy encariñando demasia'o contigo, dime si estamos jugando o en plan de amigos" "¿O es qué me está vacilando?, mejor no sigo", dice la letra de la canción.

De momento no se sabe si este tema quedará en el corte final del disco, pero muchos fanáticos de la colombiana presumen que será el próximo single que lanzará.

Próximos proyectos de la colombiana para el 2022

Shakira para Cosmopolitan (2021)

El nombre de la colombiana estará muy presente en el mundo del entretenimiento para este 2022, Shakira será la encargada de producir y protagonizar el nuevo proyecto de NBC, el cual consiste en un show de baile llamado “Dancing with Myslef”.

Shakira ha compartido también su proceso de grabación y tal como hemos podido ver, se pretende que su próximo material sea un disco bilingüe o en su mayoría con musical en inglés.

La nueva canción de Shakira sería lanzada en las primeras semanas de este año, pues será a mediados del mismo cuando su doceavo disco de estudio sea lanzado.

