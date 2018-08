Filtran el primer trailer en latino de Dragon Ball Super: Broly (VIDEO)

La espera terminó, la nueva apuesta de Akira Toriyama ya circula en redes sociales, pues el primer trailer oficial de Dragon Ball Super fue liberado por 20th Century Fox, empresa dueña de los derechos de Dragon Ball en nuestra región.

En el trailer escuchamos las voces de Mario Castañeda como Gokú, René García como Vegeta, Gerardo Reyero como Freezer y por supuesto, Ricardo Brust como Broly.

Cabe destacar que esta película ha generado mucha intriga entre los fanáticos de dicho anime, pues hce unos meses Akira capturó la atención de casi todo el mundo con los capítulos de Dragon Ball Super.

Aquí te dejamos Dragon Ball Super: Broly

Esto es lo que dice el trailer en nuestro idioma:

Gokú: “El Torneo de la Fuerza me abrió los ojos, no me puedo quedar en el nivel en que estoy. ¡Qué emoción!"

UN NUEVO SAIYAJIN QUE NADIE CONOCE

Gokú: “Ese debe ser él”

Vegeta: “No sé quién sea, pero su ki es aberrante”

Paragus: “Hazlo, Broly”

BROLY

Vegeta: “¿Cómo es posible? ¡Se aprende mis movimientos!”

VEGETA VS. BROLY

Freezer: “¡Magnífico! Su poder es asombroso!”

FREEZER VS. BROLY

GOKÚ VS, BROLY

Vegeta: “Esto va a ser más difícil de lo que pensamos”

Gokú: “Sí. ¡No puedo esperar”

LA RAZA GUERRERA SAIYAJIN

¿QUÉ VES MÁS ALLÁ DE ESA FUERZA?

Gokú: "¡Se está volviendo más fuerte!"

DRAGON BALL SUPER: BROLY

LA HISTORIA DE UN SAIYAJIN DESCONOCIDO