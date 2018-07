Filtran el ‘pack’ de una estrella de Disney (VIDEO)

Una de las estrellas del mundo del espectáculo causó euforia en internet al difundirse su inédito ‘pack‘, dejando con la boca abierta a más de un fan.

La temperatura se elevó cuando se esparció un presunto video subido de tono del actor Noah Centineo; un artista que pertenece a la empresa Disney y es conocido por su trabajo en la serie How to Build a Better Boy.

Además, en el supuesto ‘pack‘ se logró apreciar a un hombre usando las icónicas pulseras de Noah Centineo, una azul y otra de piedras y enseñando su miembro viril frente a la cámara.

A pesar de que no aparece el rostro de Noah Centineo algunos fanáticos confirmaron que se trataba de él; sin embargo, otros aseguraron que era otra persona; un escándalo que hasta el momento permanece en el plano del rumor.

A los 22 años, el actor ganó fama y una nominación en Teen Choice Awards, esto a raíz de que es más conocido por ser la pareja de Camila Cabello en el video ‘Havana’.

Incluso, Noah Centineo interpretará al personaje de Peter en la película de Netflix To All The Boys y habló hace unos días sobre él durante su aparición en el programa Build Series en Nueva York, Estados Unidos.

El actor Noah Centineo rompió el silencio sobre el trabajo que desempeña en la próxima producción de Netflix. Esto fue lo que dijo el artista:

"Cuando estás filmando es un poco difícil. Los ángulos y tal vez no era lo suficientemente fuerte. Fue una gran conversación la que tuvimos y suspendimos el rodaje durante una hora aproximadamente para revisar los temas del proyecto”.

