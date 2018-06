Filtran el nuevo sencillo de Shakira y Maluma, llamado 'Clandestino'

Hace unas horas se filtró en la red parte del sencillo “Clandestino”, tercer tema de los colombianos Shakira y Maluma.

A través de la cuenta de Instagram @shakiraa03 se filtró un fragmento del ahora esperado sencillo, en el que se escucha la letra:

“clan, clan, clandestino, así mismo lo quiso destino, no busques problemas donde no los hay, los hay, los hay, clan, clan, clandestino, no te olvides que somos amigos, yo busco problemas donde no los hay, los hay, los hay”.