Filtran el 'Pack' de Marissa Tomei 'La tía may' de Spider-Man (FOTOS)

Estas últimas semanas Marvel ha estado dando mucho de que hablar tras la supuesta disolución de su contrato con Sony Pictures por la aparición de Spider-Man en el universo cinematográfico de Marvel, ya que oficialmente está fuera de este.

Aunque Tom Holland ha hecho una interpretación excelente del personaje continuará portando el manto del famoso héroe en un universo separado de los famosos héroes más poderosos de la tierra.

Además de la partida de Spider-Man otro de los aspectos que le dolió a los fans es ya no volver a ver a la sensual tía May, interpretada por la famosa actriz Marissa Tomei, aunque para despedirse se han filtrado unas escandalosas fotos de la artista.

La tía May al descubierto

Recientemente han circulado en redes una serie de fotografías íntimas de la famosa actriz, quien era una de las principales razones por las que las cintas de Spider-Man con Tom Holland tuvieron tanto éxito.

Cabe destacar que aunque las fotos exponen sus impresionantes atributos a todo color no se trata de un hackeo de su privacidad, sino que las imágenes provienen de algunas de las cintas más famosas de Marissa Tomei.

Es como el vino

Las películas de las que provienen las candentes fotografías son ‘Before the devil knows you’re dead’, ‘In the bedroom’, ‘The wrestler’ y ‘Unhook the stars’ las cuales tienen muchos años de haber sido lanzadas.

A pesar de que algunas tiene incluso más de una década Marissa Tomei continua manteniendo la misma sensualidad de ese entonces, pues por si no lo sabías la sensual tía May tiene actualmente 54 años.

Te puede interesar: Marissa Tomei revela los atuendos que pudo usar la sensual 'Tia May' (FOTOS)

Aunque la serie de fotografías y las películas están disponibles en la red, eso no le quitó el impacto en redes sociales, donde todos hubieran deseado ser el tío Ben, pues valdría la pena arriesgar su vida por pasar un día con esta tía May.

Aquí te dejamos las candentes fotos:

Filtran el 'Pack' de Marissa Tomei 'La tía may' de Spider-Man (FOTOS)

Filtran el 'Pack' de Marissa Tomei 'La tía may' de Spider-Man (FOTOS)

Filtran el 'Pack' de Marissa Tomei 'La tía may' de Spider-Man (FOTOS)

Filtran el 'Pack' de Marissa Tomei 'La tía may' de Spider-Man (FOTOS)

Dale clic en la estrella de google news y síguenos