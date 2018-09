Filtran diálogo entre Yolanda Saldívar y agente del FBI luego del crimen de Selena (AUDIO)

A más de 23 años del asesinato de la reina del Tex-Mex, Selena Quintanilla, se han revelado los audios de la conversación que Yolanda Saldívar, asesina confesa de la cantante, sostuvo con un agente del FBI luego de haber disparado, el 31 de marzo de 1995.

Luego de que la expresidenta del Club de Fans de Selena le disparara, intentó suicidarse por lo que al lugar llegó un equipo de negociación del FBI para lograr que no lo hiciera y que se entregara.

La mujer hasta ese momento, no sabía que Selena había muerto, y en el audio se escucha cómo dice que se va a matar.

Yolanda Saldívar

¿Qué pasa en la conversación?

La conversación es con Larry Young, de la Unidad de Negociación del FBI, quien le pregunta por la pistola dice que la tiene en su cabeza.



Saldívar estuvo varias horas dentro de una camioneta y amenazó con suicidarse y decía frases como: "no merezco vivir", "mira lo que hice a mi mejor amiga", "no lo he hecho nada bien, mira todo lo que he hecho", "Dios sabe que la amaba muchísimo".



Saldivar se enteró que Selena estaba muerta, por la radio de la camioneta y confesó: "no quiero vivir en esta vergüenza Larry, con la crítica del resto del mundo, el resto de mi vida será una tortura"