Filtran cameo de Hugh Jackman en Doctor Strange así como el de Tom Cruise

Aparece un cameo de Hugh Jackman en Doctor Strange, pero no será el único ya que se dice que esta nueva entrega contará con más cameos que 'Spider-Man: No Way Home'.

Es así que los fans de Marvel miran al futuro cinematográfico más cercano con mucha expectación pues en la última filtración se ha dejado ver que hay un cameo de Hugh Jackman en Doctor Strange, por lo que parece ser el regreso de los X-Men, destacando el Wolverine, así como la presentación de una variante de Iron Man interpretada por Tom Cruise.

La expectación hacia la secuela de 'Doctor Strange 2' es muy grande, debido a que la trama está derivada directamente de lo sucedido en 'Spider-Man: No Way Home'. Su estreno se espera para el próximo 6 de mayo.

Cameo de Hugh Jackman en Doctor Strange

Wolverine estaría en el Universo Cinematográfico de Marvel.

Tras rumores y muchos cameos en Doctor Strange, entre ellos el de Hugh Jackman como Wolverine, todo apunta la llegada de variantes como el Daredevil de Ben Affleck o también a la presentación de Mr. Fantástico con el rostro de John Krasinski, ahora una nueva filtración apunta a una película con un final épico que aspira a superar al de 'Vengadores: Endgame’.

Wanda, la Bruja Escarlata sería la villana

Además del cameo de Hugh Jackman en Doctor Strange la Bruja Escarlata será la villana.

La filtración insiste en que Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) será la villana de la cinta, aunque esta estaría siendo manipulada por el gran archienemigo de la cinta, Shuma Gorath.

Esta situación provocaría que la Bruja Escarlata llevase a una serie de 'acciones horribles' que desencadenaría una alteración grave del multiverso, que provocaría que la humanidad quedase atrapada en un limbo espacio-temporal llamado el 'Vacío' que se presentó en la serie de 'Loki'.

Aunque Bruja Escarlata no sería la única, pues el Hechicero Supremo congregaráría una serie de personajes de diferentes multiversos, como los X-Men, con Ian McKellen como Magneto, Halle Berry como Tormenta, James Marsden como Cíclope y, el regreso más esperado, el de Hugh Jackman como Wolverine.

Además habrían dos Hulk, el de Eric Bana y Edward Norton. Este último llama la atención porque ya forma parte del MCU, aunque el gigante verde es interpretado por Mark Ruffalo después de que el actor de 'Birdman' abandonara la saga por conflictos creativos.

Además, también se recuperaría al Ghost Rider de Nicolas Cage que sería un auténtico "robaescenas" ya que esta versión es "extremadamente poderosa", por lo competiría con el presunto cameo de Hugh Jackman en Doctor Strange.

