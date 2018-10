Filtran audio de las declaraciones de Daniela Castro tras robar en una tienda

Tras el arresto de la actriz mexicana Daniela Castro al haber sido sorprendida robando ropa en una tienda de San Antonio Texas, han surgido muchas especulaciones sobre si realmente cometió aquel delito.

Cabe mencionar que hace unos días en redes sociales empezaron a circular una imagen de Daniela Castro donde lucia muy preocupada.

En el audio que compartió la cuenta social ‘Despierta América’ menciona lo siguiente:

‘Fue una confusión, una mala jugada que se me hizo y estén tranquilos porque eso sí, les digo algo, quien esté en el chat: gracias por su preocupación, pero todo ya está en manos de un abogado para que se aclare y salga victoriosa de esta infame situación’.

Anteriormente Daniela Castro había mencionado que fue una confusión.

‘Perdón la foto pero imagínate, casi me muero. Lo único que les puedo decir es que tienen una amiga honorable a la que pueden seguir respetando, con valores y principios que no me da’. Comentó Daniela Castro.