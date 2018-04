Filtran VÍDEO íntimo de Lorenzo Méndez, teniendo relaciones sexuales con su "ex"

Filtran VÍDEO íntimo de Lorenzo Méndez, teniendo "relaciones sexuales"

Tras las fuertes peleas que existen entre Chiquis Rivera, Lorenzo Méndez y su ex, Claudia Galván. Nuevamente Lorenzo Méndez vuelve a dar de que hablar, y ahora se ha dado a conocer un vídeo sexual muy íntimo del vocalista de la Arrolladora Banda El Limón.

De acuerdo al Gordo y La Flaca, fue la ex pareja y madre de la hija de Méndez quien ventiló estás imágenes en las que se ve al famoso teniendo relaciones sexuales.

“Mientras @chiquisoficial le pone un alto a través de sus abogados a @claudiagalvan7 ella publica este vídeo donde su abogado le entrega citación por manutención a @lorenzomendez7 y hasta publica vídeo íntimo del cantante”, revela el medio.

Publican impactante vídeo íntimo de Lorenzo Méndez el vocalista de la Arrolladora Banda El Limón, teniendo relaciones sexuales con su ex.

Filtrán impactante vídeo del Vocalista Lorenzo Méndez.

A través de su cuenta de Instagram, Galván dio más detalles sobre el vídeo donde su apoderado legal le entregó la cita por manutención a Lorenzo.

“Bueno, me enviaron un correo electrónico y no un abogado. Sin embargo, este tipo realmente recibió una multa por manutención de menores de mi abogado”, dice parte del mensaje de Claudia junto al vídeo.

Además, colocó un meme, en que afirma que Lorenzo Méndez no es un buen padre, pero ella sí porque trabaja duro. “Ellas si pueden chingarme y yo no, jaja, no así, no, es esto si te chingan aguanten que yo tengo más chingaderas que ser bailarina. Esas son las imagines rodando así que se aguantan yo tengo mucha más mierda que esto”, agregó la ex del cantante.