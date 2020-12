Filtran VIDEO SEXUAL de famoso influencer y ¡se vuelve tendencia en Twitter!

alguien que por favor me responda estas preguntas del video de jay alvarrez:

1- el aceite de coco estaba caliente? porque juro que me inquieta saber si la caraja se quemó o no.

2- QUIEN COÑO ESCOGIÓ LA CANCIÓN?

3- el video está demasiado bien producido para que se haya regado. pic.twitter.com/3BAsS4CDi4