Filtran CANDENTES fotos de actriz de 'Orange is the new black' ¿Es lesbiana?

Las filtraciones de fotografías íntimas se han vuelto cada vez más frecuentes, pues cada vez son más las estrellas que se ven afectadas por los hackers, especialmente las actrices o cantantes.

Una de las ultimas famosas que fue víctima de los hackers fue la cantante Demi Lovato, causando una ira entre los fans, pues la ex estrella Disney está luchando muy duro para promover la aceptación propia.

Ahora una actriz de una de las series más famosas de la ultima década ha sido expuesta en situaciones bastante comprometedoras después de que se filtraran fotos en situaciones bastante comprometedoras.

¿Quién es la actriz?

Se trata nada más y nada menos que de la famosa Jackie Cruz, conocida a nivel internacional por su papel como Marisol ‘Flaca’ González, en la exitosa serie de netflix ‘Orange is the new black’.

Aparentemente el conjunto de fotografías fueron extraídas de su nube y se presume que eran especialmente para el deleite de su pareja, pero las alarmas se encendieron al ver una foto que podría probar que su pareja no es un hombre.

¿Es lesbiana?

Algunas de las imágenes muestran a Jackie Cruz presumiendo su figura en candentes piezas de lencería, lo que sin duda deleitó a sus seguidores quienes enloquecían cada vez más con el pasar de las fotos.

Aunque una de estas muestra a la actriz tomando un baño de burbujas con otra mujer, lo que desató mucha controversia, pues surgieron dos teorías, o es muy cariñosa con sus amigas, o la misteriosa mujer es su pareja sentimental.

Hasta el momento la famosa actriz no ha hecho ningún comentario al respecto con la filtración de las fotos, aunque el tema que los fans desean saber no es como se filtraron las fotos, sino quién es la misteriosa mujer con la que se está bañando.

