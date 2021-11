Filmación de Black Panther 2 se suspende hasta 2022 por lesión de Letitia Wright

La espera por la secuela de Black Panther se hace cada vez más larga, pues tras el fallecimiento del protagonista Chadwick Boseman, el manto de la pantera negra pasó a su hermana Shuri, interpretada por la actriz Letitia Wright, quien sufrió una lesión y tras su seriedad, la filmación de la serie fue detenida.

Hace un par de meses la joven actriz sufrió una lesión durante las filmaciones, misma que trató pero aparentemente no ha podido recuperarse del todo, por lo que Marvel Studios decidió detener la filmación de la cinta y posponerla hasta el año 2022.

De acuerdo al sitio The Hollywood Reporter, la lesión de Letitia Wright le impide filmar sus escenas, por lo que la cinta entrará en una pausa, sin embargo Marvel anunció que esta no afectaría la fecha de lanzamiento de la película que ya estaba pactada.

Black Panther 2 retrasa sus filmaciones

De acuerdo a la información del sitio antes mencionado, Letitia Wright sufrió una lesión durante el mes de agosto, y aunque fue dada de alta rápidamente, aparentemente no pudo recuperarse del todo, ya que continuó con las molestias al grado de no poder desempeñarse en sus escenas.

Con esta suspensión, la protagonista de la película oficialmente llamada ‘Black Panther: Wakanda forever’ vuelve a estar en medio del escándalo, debido a que en semanas anteriores corrió el riesgo de ser despedida al no estar vacunada contra el COVID-19 pues aparentemente no está de acuerdo con las vacunas y decidió no aplicársela.

Black Panther 2 continúa en misterio

Los fans esperan que la actriz cumpla las expectativas del papel

La película se ha vuelto el proyecto principal para los fans tras la muerte de Chadwick Boseman, ya que su actuación era muy esperada, especialmente por su enfrentamiento con Namor, que será interpretado por Tenoch Huerta y sería el villano principal de la cinta, aunque ahora enfrentaría a Shuri.

Hasta el momento se sabe que las filmaciones de la película se reanudarían en las primeras semanas de 2022, sin embargo debido a que no se sabe con certeza cuál es la situación real de Letitia Wright, es posible que la pausa se extienda aún más, algo que si afectaría el estreno de la película, pactado para el 11 de noviembre de 2022.

