¡Fiesta de Rock! 5 bandas celebrarán 30 años de trayectoria

De acuerdo a lo mencionado, están dispuestos para continuar una década más en el ámbito musical; son bandas de rock tales como Café Tacvba, Víctimas del Doctor Cerebro, La Cuca, Santa Sabina, La Castañeda; aquellas que celebran con orgullo 30 años de trayectoria en su música.

Cada una dará un concierto diferente para celebrar la trayectoria y unión que han tenido como parte de una agrupación.

Cabe destacar que el momento cumbre fue vivido durante la época de los 80's e incluso fue extendida a los 90's; cuando los jóvenes bailaban al ritmo de estas canciones.

Santa Sabina

El influyente grupo Santa Sabina, que mutó a Los Sabinos, después de la muerte de su vocalista, Rita Guerrero, retomó el nombre original, para cerrar el ciclo de 30 años. Santa Sabina llegará el 27 de septiembre al Teatro Metropólitan.

“Estamos conmemorando los 30 años de Santa Sabina, recordando a Rita y a Julio, pero esto también significa ponerle punto final y cerrar el círculo”.

Café Tacvba

Este año la agrupación ha realizado celebración tras celebración, incluso luego de regresar a sus orígenes, a lugares donde comenzaron su trayectoria y transmisiones en vivo, por redes sociales.

“Era cuando sólo teníamos dos discos”, afirmó Rubén.

Los tacvbos dieron a conocer que por motivos de sus tres décadas, realizarán un concierto el próximo diciembre en el Foro Sol. Además de haberse presentado en el 20 del Festival Vive Latino.

La Cucaracha tomará el Metropólitan

La agrupación tapatía Cuca ha estado durante tres décadas en los escenarios; sin embargo todos tomaron un descanso de 5 años y afirmaron que su retorno fue bastante complicado.

“En un principio, como todas las bandas, no sabíamos cuánto iba a durar y cómo se va a mantener; además, una constante de las bandas mexicanas había sido que no pasaban de cierto tiempo o de cuatro o cinco discos, sobre todo en los años 90, cuando nosotros nos consolidamos y no fuimos la excepción”.

La celebración de tres décadas será el 11 de octubre, mes en que nos metimos por primera vez a un cuarto de ensayo .

El eterno retorno de La Castañeda

Otra de las bandas intermitentes pero que ha sido protagonista de esta historia en las tres décadas pasadas es La Castañeda, que llevará su locura musical a los insanos fieles fanáticos el 1º de noviembre en el Teatro Metropólitan.

“Cada año añadimos una página a nuestro espectáculo”, declaró el tecladista del grupo.

Víctimas del doctor cerebro

“Venimos de una época en que estaba de moda el rock en español, en los 90, cuando todas las disqueras querían tener su pedazo de pastel y apoyaron a bandas; entre ellas, a nosotros. Después pasó el interés y desaparecieron muchos grupos. La sobrevivencia de algunos se debe a que desde el principio fuimos independientes y seguimos así. Hemos visto cambios, pérdidas y cambios en la escena cambiar a la par de las nuevas generaciones”.

De acuerdo a lo que dio a conocer el portal de información la Jornada, estos serán de los eventos más prometedores y esperados del año. ¿Disfrutarás alguno?

